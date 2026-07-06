Critiche a Paola Ferrari sul caso Balogun, "non so chi possa dare ordini a Infantino" ma Trump la smentisce

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Critiche nei confronti di Paola Ferrari che ha provato a prendere le distanze dalle parole pronunciate nello studio Rai da Marco Tardelli. Il campione del mondo aveva attaccato il presidente Trump, reo di aver fatto pressione alla Fifa di Infantino per eliminare la squalifica di Balogun, attaccante americano. “Non so chi possa dare ordini a Infantino”, aveva detto la conduttrice che poi, qualche ora dopo, è stata smentita dallo stesso Potus che ha confessato di aver chiamato la Fifa.

Paola Ferrari in difesa di Trump, Fifa e Infantino

Sta facendo discutere il caso Balogun ai Mondiali 2026. Squalificato dopo un’espulsione, l’attaccante degli States sarà in campo contro il Belgio grazie all’intervento della Fifa, imbeccata da Donald Trump che ha chiamato l’amico Gianni Infantino per far rivalutare il caso del giocatore degli Usa.

Nello studio di Notti Mondiali, la vicenda aveva fatto infervorare l’opinionista Marco Tardelli che, sibillino, aveva fatto intendere che per lui la decisione era arrivata su ordine del tycoon. Immediata la reazione della conduttrice, Paola Ferrari, che aveva subito preso le distanze da quanto detto dall’ex Juventus. Parole che poi però si sono rivelate veritiere.

Il battibecco con Marco Tardelli

“In questo Mondiale si può fare di tutto perché basta ricevere degli ordini”, aveva detto l’ex calciatore su Rai 1, alludendo, senza nominarlo, a presunti ordini provenienti dal presidente americano Donald Trump.

Le sue dichiarazioni avevano fatto calare il gelo in studio con la conduttrice Paola Ferrari che, irritata, subito aveva replicato: “Quello che dici è una cosa importante e te ne prendi la responsabilità. Non so chi possa dare ordini a Infantino”.

Pronta anche la risposta dell’ex campione del mondo 1982 che aveva chiuso l’argomento, dicendo: “Mi prendo la responsabilità, ma io non ho fatto nessun nome”.

L’ammissione del presidente degli Stati Uniti

In un secondo momento, mostrando in diretta il post su Truth in cui Trump ringraziava la Fifa per la decisione presa e l’ingiustizia riparata, i due hanno proseguito il botta e risposta.

“Come diceva giustamente Marco Tardelli, è sicuramente una decisione importante e farà discutere. E non sogghignare sottobanco, Tardelli. Insomma, togliere una squalifica non è mai successo”, dice Ferrari. “Non andava annullata la squalifica a Balogun. Non so se Trump abbia fatto una telefonata alla Fifa, questo non si può sapere. Certamente è una cosa che non c’entra niente con lo sport, non c’entra niente con il calcio”, chiosa Tardelli.

Sui social la presentatrice è stata criticata da tanti per il suo atteggiamento e in molti hanno ricordato proprio questo scambio di opinioni quando, qualche ora dopo, lo stesso Donald Trump ha confessato di aver telefonato al presidente della Fifa per “chiedere un riesame della decisione”. Dal canto suo, Infantino ha confermato di aver ricevuto la telefonata dal presidente degli Stati Uniti ma ha sottolineato l’indipendenza degli organi giudiziari della Fifa e ha invitato a rispettarla.