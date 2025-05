Critiche allo spot di Elisabetta Canalis, ricorso di San Benedetto respinto e causa milionaria persa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Elisabetta Canalis è finita al centro di una polemica per uno spot della San Benedetto giudicato fuorviante. Il messaggio pubblicitario è stato criticato da Il Fatto Alimentare per i suoi contenuti. L’azienda ha chiesto un risarcimento di 1,5 milioni, ma il tribunale ha respinto la richiesta e riconosciuto la legittimità della critica.

La spot con Elisabetta Canalis

“Ascolto il mio corpo e bevo acqua San Benedetto, leggera ma con tanti nutrienti preziosi”: così recitava lo spot con Elisabetta Canalis, intitolato My Secret, in cui la showgirl, dopo aver bruciato le fette di pane per la colazione, si limita a bere acqua.

La pubblicità, uscita tre anni fa, è stata accusata di veicolare un messaggio scorretto, ovvero che bere acqua possa sostituire un pasto.

Fonte foto: IPA

Elisabetta Canalis

Le critiche de Il Fatto Alimentare

Tra i primi a sollevare la questione c’era stato il quotidiano online Il Fatto Alimentare, che ha pubblicato due articoli molto critici sul contenuto dello spot. L’azienda San Benedetto ha reagito con una richiesta di risarcimento da 1,5 milioni di euro per presunti danni d’immagine e perdita di clienti.

Il giudice respinge il ricorso

Il Tribunale civile di Venezia, con la sentenza firmata dalla giudice Lisa Micochero, ha respinto il ricorso e ha condannato San Benedetto al pagamento delle spese legali, oltre 10.000 euro.

Secondo il tribunale, gli articoli pubblicati costituiscono una critica legittima e motivata. “Il filmato gioca sul non visto e non detto con sapienti stacchi di montaggio”, ha scritto il giudice, sottolineando come il messaggio percepito fosse effettivamente ingannevole.

Cinque sconfitte per San Benedetto

Lo spot era stato già modificato in passato dopo le segnalazioni allo Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che aveva rilevato possibili affermazioni nutrizionali ingannevoli.

Questo è il terzo procedimento perso da San Benedetto contro Il Fatto Alimentare, dopo due cause precedenti respinte dal tribunale.

Una causa definita “temeraria”

La redazione de Il Fatto Alimentare ha denunciato una strategia intimidatoria da parte del colosso delle acque minerali, sostenendo che la causa milionaria fosse un tentativo di zittire le critiche giornalistiche.

In mancanza di una legge italiana contro le SLAPP, cause civili pretestuose, la direttiva UE approvata nel 2024 (da recepire entro il 2026) potrebbe rappresentare una svolta.