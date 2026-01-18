Crocchette per cani Radames richiamate dai supermercati Eurospin, possibile rischio chimico per un lotto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo delle crocchette per cani del marchio Radames in vendita presso i supermercati Eurospin. L’intervento è dovuto alla possibile presenza di Aflatossina B1 oltre i limiti di legge. Il lotto interessato è contrassegnato dal numero 5286. Il Ministero consiglia di non somministrare il prodotto ai nostri animali e di riportarlo presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

In data 9 gennaio il Ministero della Salute ha disposto il richiamo della confezione da 10 kg delle crocchette per cani del marchio Radames.

Il prodotto è disponibile presso i punti vendita Eurospin di tutta Italia. Il motivo del richiamo è dovuto alla presenza dell’Aflatossina B1 oltre i limiti di legge.

Queste crocchette per cani vengono prodotte dall’azienda Gheda Mangimi S.r.l. con sede a Ostiglia (Mantova), in via Comuna Santuario 1.

Il marchio di identificazione del produttore è IT000316MN. Il prodotto risulta in scadenza il 13 aprile 2027, mentre il lotto interessato dal richiamo è il numero 5286.

Che cos’è l’Aflatossina B1

Secondo l’EFSA, ovvero l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l’Aflatossina B1 è la più diffusa nei prodotti alimentari ed è anche una delle più potenti per “genotossicità e cancerogenicità“.

Prodotta dall’Aspergillus flavus e dall’Aspergillus parasiticus, come tutte le aflatossine si può trovare soprattutto nella frutta a guscio e nella frutta secca ed è causata da una contaminazione fungina che può avere luogo sia prima che dopo la raccolta.

Cosa fare con il prodotto acquistato

Nel richiamo disposto per le crocchette marchio Radames per cani il Ministero consiglia di non somministrare il prodotto e di riconsegnarlo presso lo stesso punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto.

Recentemente un altro prodotto destinato agli amici animali, le crocchette Wilky Dog Adult con maiale, sono state richiamate per un lotto contaminato con la salmonella. Nello specifico il richiamo era riferito al lotto numero 25C05A1P2411 composto da 84 sacchi di prodotto da 20 kg ciascuno inviato a tre clienti differenti.