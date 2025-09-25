Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un gruppo di scienziati ha scoperto una “croce di Einstein” strana. Credevano si trattasse di un problema tecnico, invece hanno dovuto inserire nei calcoli la massa della materia oscura. Solo così la quinta immagine, rispetto alle regolari quattro, combaciava.

Che cos’è la croce di Einstein

Per capire cosa è accaduto al team di scienziati al lavoro su una galassia, bisogna prima di tutto chiarire che cos’è la croce di Einstein. Non ne esiste solo una: bisogna parlarne al plurale, perché sono fenomeni cosmici che si verificano quando la luce di un oggetto lontano, come una galassia, attraversa lo spazio deformato dalla presenza di una massa gravitazionale.

Questo processo permette di generare una serie di immagini multiple dello stesso oggetto distante, creando quell’effetto visivo simile a una croce che ne ha dato il nome. In condizioni normali la croce si presenta con quattro immagini, ma nel caso dell’osservazione della galassia HerS-3 ne è comparsa una quinta.

ANSA Immagini dallo spazio

Da qui la dichiarazione spontanea: “Che diavolo è?”. Sono iniziate subito le ipotesi sulle possibili spiegazioni. La prima, più semplice, era che si trattasse di un errore, ma alla fine è stato scoperto il motivo dietro quella distorsione: la materia oscura.

La scoperta della materia oscura

I ricercatori stavano utilizzando un radiotelescopio (Noema) e un interferometro astronomico (Alma) per indagare su una galassia chiamata HerS-3. L’interesse era un altro, tanto che sono rimasti sorpresi quando, invece di ricevere quattro immagini dovute alla distorsione della croce di Einstein, ne hanno ottenuta una quinta. Dopo la sorpresa iniziale, il team ha iniziato a fare calcoli per capire se ci fossero errori o quale fosse la causa.

Nelle simulazioni approvate, l’unico modo per far allineare i dati era includere la materia oscura. Questa massa invisibile, resa “visibile” grazie all’utilizzo dei programmi di simulazione, influenza una serie di fenomeni come il movimento delle stelle, la formazione delle galassie e persino la traiettoria della luce.

Ogni nuovo dato sulla materia oscura non può che essere rilevante, perché si tratta di uno dei più grandi enigmi dell’universo: una materia misteriosa che interagisce con tutto, ma che non è mai davvero osservabile direttamente.

Le opportunità di studio

La scoperta darà i suoi frutti. Infatti, grazie alla presenza di materia oscura tra noi e la galassia, quest’ultima viene ingrandita e permette una visione più ravvicinata di un oggetto in realtà lontanissimo.

Si tratta di un’opportunità unica per studiare questi gruppi di galassie in maniera più ravvicinata e, magari, anche di raccogliere nuovi dati sulla materia oscura stessa.