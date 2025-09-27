Crolla cornicione della chiesa di Santa Ninfa a Palermo, ferita una turista: paura in strada

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Paura nella centrale e popolosa via Maqueda a Palermo. Nell’ora in cui molti cittadini e turisti si trovano in zona a passeggiare, è crollata parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa. I calcinacci caduti per strada hanno colpito una turista ferendola, la donna è stata trasportata in ospedale. I danni all’edificio sono stati causati dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti.

Crolla un cornicione a Palermo

Una tranquilla passeggiata in centro si è trasformata in una tragedia sfiorata per le persone che si trovavano in via Maqueda.

Nella serata di venerdì 26 settembre, è crollata parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa.

Al momento del crollo, nonostante la pioggia battente, erano numerosi i cittadini e i turisti che si trovavano nei dintorni dell’edificio.

Sul posto sono giunti la polizia municipale, il personale della Protezione civile e i vigili del fuoco.

L’area della strada adiacente alla chiesa è stata transennata e messa in sicurezza, in attesa dei necessari interventi di recupero.

Turista ferita in via Maqueda

La pioggia di calcinacci ha colpito diverse persone che si trovano in via Maqueda, all’altezza di via del Celso.

Ferita in modo piuttosto grave è una turista di 62 anni, colpita da un elemento caduto dall’edificio sacro.

La donna è stata soccorsa sul posto dal personale sanitario del 118 e trasportata al Policlinico di Palermo, dove si trova ricoverata.

Altre due persone sono state colpite dai calcinacci mentre si trovavano nell’area pedonale di fronte Santa Ninfa, senza tuttavia riportare gravi conseguenze.

I danni alla chiesa di Santa Ninfa

Il giorno successivo, nella mattinata di sabato 27 settembre, i vigili del fuoco sono tornati in via Maqueda.

Il personale del 115 ha raggiunto con un’autoscala la sommità dell’edificio per far cadere le restanti parti pericolanti.

La nuova verifica è stata effettuata per scongiurare ulteriori cedimenti improvvisi, mentre si programmano i successivi passi per la messa in sicurezza della chiesa.

Alla fine di aprile, è stato firmato un accordo tra l’Agenzia del Demanio e la Prefettura per il restauro del complesso di Santa Ninfa.

Oggetto dei lavori di ristrutturazione e rigenerazione urbana sono la chiesa e l’adiacente ex Convento dei Crociferi.