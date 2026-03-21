Crolla il prezzo della benzina dopo anni, ma il Codacons denuncia: "Aumentato il prezzo industriale"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il 21 marzo il prezzo della benzina alla pompa risulta più basso rispetto alla media degli ultimi anni. A segnalarlo sono fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che evidenziano un calo rispetto ai livelli registrati negli ultimi quattro anni.Nel dettaglio, il prezzo medio attuale della benzina è inferiore di circa 2 centesimi rispetto al 2025, di 10 centesimi rispetto al 2024, di 15 centesimi rispetto al 2023 e di 9 centesimi rispetto al 2022, anno in cui era stato introdotto il taglio delle accise.

I prezzi di benzina e diesel

Come riporta l’ANSA, secondo i dati elaborati dal Codacons sulla base delle rilevazioni del Mimit, il 21 marzo il prezzo medio della benzina in modalità self service è di circa 1,713 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a circa 1,965 euro al litro.

Sulle autostrade i prezzi risultano più elevati: la benzina viene venduta in media a 1,782 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,032 euro al litro.

ANSA

A livello territoriale emergono alcune differenze.

I prezzi più alti per il gasolio si registrano in Campania, con circa 1,983 euro al litro, e in Molise, con circa 1,981 euro. Nonostante ciò, in tutte le regioni italiane il diesel resta sotto la soglia dei 2 euro al litro nella rete ordinaria.

Il calo con le accise e il risparmio reale

Nonostante il calo dei prezzi alla pompa, le associazioni dei consumatori segnalano che il risparmio effettivo è inferiore alle attese.

Ansa riporta le parole del Codacons che evidenzia “l’aumento del prezzo industriale dei carburanti sta ‘mangiando’ lo sconto sulle accise”.

In pratica, a fronte di una riduzione fiscale pari a 24,4 centesimi al litro, il prezzo del diesel è sceso di soli 13,8 centesimi rispetto ai livelli precedenti al decreto.

Per la benzina il calo registrato è di circa 15,4 centesimi al litro.

Questo si traduce in un risparmio inferiore rispetto a quello teorico, con una differenza stimata di circa 4,5 euro per un pieno di benzina e 5,3 euro per un pieno di diesel.

Il caro energia su gas e carburanti

Il contesto energetico resta comunque caratterizzato da forti oscillazioni.

Le tariffe del gas, ad esempio, sono aumentate mediamente del 13% rispetto a gennaio, con rincari che in alcuni casi arrivano fino al 45%.

Si registra, inoltre, una riduzione delle offerte a prezzo fisso sul mercato libero, con una maggiore diffusione dei contratti a prezzo variabile.

Nel settore domestico solo il 17% delle offerte disponibili è a prezzo fisso, mentre per le piccole e medie imprese la quota scende al 7%.

Questa situazione rende più difficile per famiglie e aziende bloccare i costi dell’energia, aumentando l’esposizione alle oscillazioni del mercato.

Le ripercussioni su trasporti e imprese

L’aumento dei costi energetici ha effetti diretti anche su trasporti e attività economiche.

Secondo la Cgia, dall’inizio del 2026 il prezzo del diesel è aumentato di oltre il 20%, con un incremento di circa 34 centesimi al litro.

Per alcune categorie, come gli autotrasportatori, il costo del carburante rappresenta fino al 30% delle spese operative.

Un aumento di questa entità può tradursi in un aggravio di oltre 12.000 euro annui per ogni mezzo.

Rincaro che si estende anche ad altri settori, come taxi, bus operator e servizi di noleggio con conducente.