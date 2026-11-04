Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Momenti di paura il 4 novembre 2026 nelle campagne di Brindisi, dove è crollato il solaio di un casolare lungo la strada comunale 82, in zona Pigna Flores. La struttura, a quanto si apprende, era usata come deposito di materiale agricolo. I vigili del fuoco hanno controllato l’area e accertato che sotto le macerie non c’erano persone. Scavando tra i detriti, però, i pompieri hanno trovato un cane che si era rifugiato nel deposito prima del cedimento. L’animale è stato estratto e messo in salvo: secondo quanto riferito, le sue condizioni sono buone.