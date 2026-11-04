Crolla il solaio di un casolare di campagna a Brindisi, il cane rimasto sotto le macerie salvato dai pompieri
Crollo in un casolare a Brindisi: nessun ferito, salvato un cane intrappolato tra le macerie.
Momenti di paura il 4 novembre 2026 nelle campagne di Brindisi, dove è crollato il solaio di un casolare lungo la strada comunale 82, in zona Pigna Flores. La struttura, a quanto si apprende, era usata come deposito di materiale agricolo. I vigili del fuoco hanno controllato l’area e accertato che sotto le macerie non c’erano persone. Scavando tra i detriti, però, i pompieri hanno trovato un cane che si era rifugiato nel deposito prima del cedimento. L’animale è stato estratto e messo in salvo: secondo quanto riferito, le sue condizioni sono buone.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.