Crolla la ruota panoramica di Lecco per vento e maltempo: il disastro in pochi minuti, la situazione

Un’improvvisa pioggia torrenziale accompagnata da forte vento si è abbattuta su Lecco e dintorni. A denunciare la criticità sono gli stessi residenti sui social, ma a preoccupare maggiormente la popolazione è stato il crollo della ruota panoramica, una delle principali attrazioni della città sul lungolago. Per il momento non risultano feriti.

Maltempo, crolla la ruota panoramica

Il disastro si è consumato alle 18 di sabato 21 giugno. Un’improvvisa raffica di vento forte accompagnata da piogge ha fatto crollare la ruota panoramica installata sul lungolago di Lecco, in via Martiri delle Foibe.

Prima Lecco scrive che sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Rossa locale. Fortunatamente, secondo le prime indiscrezioni, l’evento non ha prodotto feriti.

Dopo l’incidente l’intera area circoscritta alla ruota panoramica e agli impianti crollati è stata delimitata dalle transenne. Una testimone ha riferito agli inviati di Prima Lecco che l’installazione dovrà essere smontata.

Il traffico nei pressi dell’incidente sarebbe già stato ripristinato. La struttura crollata ha impattato contro un albero, spezzandolo, ed è rovinata sull’asfalto.

La situazione a Lecco e dintorni

Come riporta Lecco Notizie l’improvvisa e inaspettata ondata di maltempo si è abbattuta anche sui gazebo del Festival della Speranza che raccoglie i giovani in partenza per il Giubileo.

Paura anche per alcuni canoisti impegnati nelle acque del lago, colti improvvisamente da pioggia, vento e grandine e per questo soccorsi dai vigili del fuoco. Lecco Today, inoltre, aggiunge che a Valmadrera si sono verificati casi di tetti scoperchiati e sradicamenti di alberi, oltre a una nube di terra prodotta da un cantiere nell’area dell’ex Calvasina.

Il sindaco: “Una sorta di tromba d’aria”

Repubblica ha raggiunto il sindaco Mauro Gattinoni che ha aggiunto dettagli sul crollo della ruota panoramica che la città fa installare in occasione di ogni estate, da diversi anni.

Il primo cittadino racconta che il giostraio “ha avuto la prontezza di far scendere e allontanare tutti” una volta resosi conto “dell’avvicinarsi di quella che è molto probabilmente stata una sorta di tromba d’aria“, probabilmente uno strascico della “goccia d’acqua” prevista sull’Italia.

Quando l’impianto è crollato, quindi, il pubblico era già stato allontanato.