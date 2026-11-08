Crolla la tribuna alla stadio in Norvegia, i tifosi del Bodo Glimt cadono nel vuoto e uno finisce in ospedale

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Una gioiosa domenica pomeriggio si è trasformata in un attimo da incubo per i tifosi del Bodo Glimt, squadra della serie A della Norvegia. Ospiti dello stadio Alfheim, gli spettatori si sono sentiti mancare il terreno sotto i piedi, per poi precipitare nel vuoto. Le persone sono cadute a causa del crollo di parte della tribuna ospiti. La partita contro il Tromsø è stata temporaneamente sospesa per mettere tutti in salvo.

Crolla la tribuna dello stadio in Norvegia

Attorno al 40esimo minuto della partita di serie A tra la squadra del Tromsø e quella del Bodo Glimt, un tumulto è arrivato dalla tribuna ospiti. Alcuni tifosi, che saltavano facendo il tifo per il loro team, sono improvvisamente caduti nel vuoto. La tribuna su cui si trovano ha ceduto, collassando al suolo.

Inizialmente, l’incidente stava per passare inosservato. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato Nikita Haikin, il portiere del Bodo, la cui porta si trovava proprio di fronte alla tribuna crollata. È stato il giocatore ad avvisare l’arbitro, che ha a sua volta chiamato i soccorsi.

ANSA

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale medico. Il commentatore della tv nazionale norvegese, in diretta, ha definito l’accaduto “incredibilmente triste”, denunciando un “grave scandalo” di fronte alla mancata sicurezza dello stadio Alfheim, nella città di Tromsø.

Sospesa la partita contro il Tromsø

L’arbitro ha immediatamente predisposto l’interruzione della partita, per lasciare spazio al lavoro dei soccorritori. I calciatori di entrambi le squadre sono stati fatti rientrare negli spogliatoi, mentre i tifosi venivano fatti evacuare.

In seguito il match ha riavuto inizio, ma a stadio vuoto. Per ragioni di sicurezza l’intero stadio è stato evacuato e la zona soggetta al crollo è stata posta in sicurezza. Si attendono ulteriori accertamenti per risalire alle cause del crollo.

Paura per i tifosi del Bodo Glimt

Stando a quanto comunicato dai club norvegesi, sarebbero cinque i tifosi caduti attraverso la frattura della struttura, non è ancora chiaro da quale altezza. Per uno dei feriti si è reso necessario il trasporto in ospedale.

“Eravamo in piedi a saltare seguendo un coro dei tifosi, quando il pavimento ha ceduto, spezzandosi in due proprio nella fila davanti a noi. – è la testimonianza di una tifosa del Bodo Glimt – Alcune persone sono finite nel vuoto, ma non sappiamo esattamente da che altezza siano cadute né quante siano state coinvolte in totale”.