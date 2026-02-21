Crolla muro a Palermo su auto parcheggiate, ferito un carabiniere: 55enne colpito da grosso blocco di cemento

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un carabiniere è stato salvato dopo essere finito sotto i detriti di un muro crollato a Palermo. La recinzione di cemento alta circa tre metri e lunga decine di metri ha ceduto all’improvviso su di lui mentre stava posteggiando, danneggiando altre 10 auto parcheggiate. Il 55enne militare dell’Arma è rimasto intrappolato sotto un grosso blocco di cemento, che gli è caduto sulle gambe.

Il crollo del muro a Palermo

Il crollo è avvenuto intorno alle 14.00 di sabato 21 febbraio in via Nairobi, una zona di Palermo non lontano da piazza Indipendenza.

Il muro di cemento di circa 30 metri di lunghezza si è sgretolato all’improvviso sulle auto parcheggiate, proprio mentre il 55enne stava posteggiando. Secondo quanto riferito da Repubblica, a cedere sarebbe stata una parte del muro di cinta dell’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente.

Ferito un carabiniere

Il carabiniere è stato travolto da un grosso blocco di cemento ed è rimasto stato ferito agli arti inferiori.

Per liberarlo dai detriti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme ai carabinieri e a un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale Civico: ha riportato diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita.

I rilievi

In corso gli accertamenti per verificare le ragioni del crollo del muro, che il consigliere della quarta circoscrizione in quota M5s Mirko Dentici ha definito “una tragedia sfiorata” e in ogni caso nulla che non si potesse prevedere: “Ho sollecitato più volte l’Amap e l’ufficio manutenzione stradale per evitare tragedie – afferma – Questi eventi, frutto di abbandono decennale, insegnino che non si può aspettare l’incidente per agire”.

Sull’episodio, l’assessore comunale alla Protezione civile, Piero Alongi ha voluto esprimere vicinanza verso l’uomo ferito e ha assicurato che “tre squadre della Protezione civile di Palermo sono prontamente intervenute sul posto per svolgere attività di supporto alla messa in sicurezza dell’area e per collaborare con gli altri enti competenti nelle operazioni necessarie”.