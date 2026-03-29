Crolla palazzina abbandonata di tre piani a Licata, si scava tra le macerie: si cerca un uomo
Una palazzina abbandonata di tre piani è crollata sul litorale di Licata (Agrigento): non è chiaro se ci fosse qualcuno
Il boato e poi il nulla. Una palazzina di tre piani, ufficialmente disabitata, è crollata a Licata, in Sicilia. Sul posto i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali persone coinvolte. Pare infatti che l’edificio, pur essendo transennato perché a rischio crollo, venisse a volte abitato da persone senza fissa dimora. Stando a una segnalazione fatta al 112, sotto le macerie potrebbe esserci un uomo, un migrante.
- Crolla palazzina a Licata
- La palazzina era abbandonata
- Si scava tra le macerie alla ricerca di un uomo
Crolla palazzina a Licata
L’allarme è stato lanciato nella serata di domenica 29 marzo a Licata, in provincia di Agrigento.
Una palazzina abbandonata di tre piani è crollata in via Soldato d’Andrea, sul litorale della città. Lo riporta Ansa.
Il boato del crollo è stato nettamente avvertito dai residenti e sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine.
Non è ancora ben chiaro se all’interno dell’edificio vi fosse o meno qualcuno.
La palazzina era abbandonata
La palazzina era ufficialmente disabitata e transennata in quanto a rischio crollo.
A pochi metri dal mare, faceva parte di una serie di immobili abbandonati perché danneggiati e resi pericolanti dall’erosione costiera, da ultimo dal Ciclone Harry delle scorse settimane.
A quanto pare però la struttura veniva a volte abitata da persone senza fissa dimora e migranti irregolari.
Si scava tra le macerie alla ricerca di un uomo
Da quanto emerso infatti ci sarebbero stati tre migranti all’interno della palazzina al momento del crollo.
“L’allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario”, ha detto all’Ansa il sindaco di Licata, Angelo Balsamo.
“L’uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia”, ha spiegato.
Al loro arrivo sul posto però i soccorritori non hanno trovato chi ha fatto la segnalazione.
I vigili del fuoco, anche con l’aiuto delle unità cinofile, stanno scavando tra le macerie con la massima cautela per verificare se ci sia effettivamente qualcuno sepolto sotto i detriti.