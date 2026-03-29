Crolla palazzina abbandonata di tre piani a Licata, si scava tra le macerie: si cerca un uomo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il boato e poi il nulla. Una palazzina di tre piani, ufficialmente disabitata, è crollata a Licata, in Sicilia. Sul posto i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali persone coinvolte. Pare infatti che l’edificio, pur essendo transennato perché a rischio crollo, venisse a volte abitato da persone senza fissa dimora. Stando a una segnalazione fatta al 112, sotto le macerie potrebbe esserci un uomo, un migrante.

Crolla palazzina a Licata

L’allarme è stato lanciato nella serata di domenica 29 marzo a Licata, in provincia di Agrigento.

Una palazzina abbandonata di tre piani è crollata in via Soldato d’Andrea, sul litorale della città. Lo riporta Ansa.

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Il boato del crollo è stato nettamente avvertito dai residenti e sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine.

Non è ancora ben chiaro se all’interno dell’edificio vi fosse o meno qualcuno.

La palazzina era abbandonata

La palazzina era ufficialmente disabitata e transennata in quanto a rischio crollo.

A pochi metri dal mare, faceva parte di una serie di immobili abbandonati perché danneggiati e resi pericolanti dall’erosione costiera, da ultimo dal Ciclone Harry delle scorse settimane.

A quanto pare però la struttura veniva a volte abitata da persone senza fissa dimora e migranti irregolari.

Si scava tra le macerie alla ricerca di un uomo

Da quanto emerso infatti ci sarebbero stati tre migranti all’interno della palazzina al momento del crollo.

“L’allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario”, ha detto all’Ansa il sindaco di Licata, Angelo Balsamo.

“L’uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia”, ha spiegato.

Al loro arrivo sul posto però i soccorritori non hanno trovato chi ha fatto la segnalazione.

I vigili del fuoco, anche con l’aiuto delle unità cinofile, stanno scavando tra le macerie con la massima cautela per verificare se ci sia effettivamente qualcuno sepolto sotto i detriti.