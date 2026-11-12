Crolla palazzo di tre piani a Brooklyn a New York, almeno 3 morti, diversi feriti e dispersi tra le macerie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Almeno tre persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite nel crollo di un palazzo di tre piani a Brooklyn, uno dei principali quartieri di New York. I soccorritori stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate. Ancora da chiarire le cause del crollo dell’edificio, che è collassato su un cantiere edile accanto.

Crolla palazzo di tre piani a New York

Nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre è crollato un palazzo di tre piani a New York. Il crollo è avvenuto a Flatbush, un’area residenziale nel quartiere di Brooklyn, attorno alle 16 ora locale, le 22 in Italia.

L’edificio ospitava sia appartamenti che attività ed è crollato su un vicino cantiere edile, intrappolando sotto le macerie numerose persone. Immediati i soccorsi, sul posto stanno operando circa 250 persone tra vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine.

ANSA

Ci sono morti e feriti

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di New York, almeno tre persone sono morte nel crollo dell’edificio. I feriti sono 17, quattro dei quali sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. Tra vittime e feriti ci sono almeno sette bambini.

Un bilancio che potrebbe aumentare nelle prossime ore, in quanto i soccorritori non sanno ancora con precisione quante persone siano disperse. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro da ore per cercare le persone rimaste sotto le macerie dell’edificio crollato.

Da chiarire le cause del crollo a Brooklyn

Ancora da chiarire le cause del crollo, gli investigatori sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto successo. Secondo la Cnn il crollo potrebbe essere legato ai lavori che si stavano svolgendo nel vicino cantiere.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di New York Zohran Mamdani: “Mi sono unito al dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso di New York City e alle squadre di emergenza sulla scena del tragico crollo dell’edificio di oggi su Flatbush Avenue. Due dei nostri vicini hanno perso la vita, e almeno altre 17 persone sono rimaste ferite, tra cui un pompiere”, ha scritto su X.

“Il mio cuore è con le famiglie e i cari che piangono coloro che abbiamo perso. Auguro anche una completa e rapida guarigione a tutti coloro che sono rimasti feriti. Si è trattato di una risposta a livello di tutto il governo. Voglio ringraziare i primi soccorritori che sono arrivati in meno di un minuto e hanno trascorso ore lavorando in condizioni pericolose e altamente tecniche per salvare i newyorkesi. Il loro coraggio e la loro dedizione sono straordinari”.

Le immagini dell’edificio crollato