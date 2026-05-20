Crolla parte della Vela Rossa di Scampia nella notte, evacuate 47 famiglie da un palazzo: "Come una bomba"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

È stata una notte di panico a Scampia. Nel quartiere a nord di Napoli è crollata una parte della cosiddetta Vela Rossa, edificio costruito dopo il terremoto del 1980 e destinato alla demolizione completa. La struttura era dunque del tutto disabitata e non risultano persone ferite. Tuttavia la porzione crollata si è sgretolata a ridosso di un condominio adiacente, rendendo necessaria l’evacuazione di 47 famiglie in via precauzionale. Alcuni residenti della zona hanno parlato di un rumore "come una bomba, peggio di un terremoto".

Cedimento alla Vela Rosa, cosa è successo a Scampia

Il rumore del crollo è stato avvertito in tutta l’area circostante, spingendo molti residenti a uscire di casa temendo inizialmente un terremoto o un’esplosione. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale sanitario del 118 e tecnici comunali.

I primi controlli hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. Queste ultime hanno però lambito un palazzo adiacente, nella zona di via Gioberti.

Una potenziale tragedia, sfiorata per una manciata di metri. Una cabina elettrica secondaria è andata distrutta durante il cedimento, lasciando al buio l’intera zona.

"Come una bomba, peggio di un terremoto"

"Come una bomba, peggio di un terremoto", il commento di uno degli abitanti del palazzo evacuato.

Intervistato da ANSA, ha dichiarato che "dopo il boato, il palazzo ha oscillato e dopo alcuni minuti di panico ci siamo tutti ritrovati giù in strada senza capire bene cosa fosse successo. È stata una notte di paura, questo rione non riesce a trovare pace".

Evacuate 47 famiglie per motivi di sicurezza

Il motivo di maggiore preoccupazione è stato appunto il possibile coinvolgimento delle abitazioni costruite di recente nell’area. In alcuni video pubblicati sui social si può vedere come i detriti siano arrivati a toccare i nuovi edifici.

La palazzina coinvolta, ma non danneggiata in maniera seria, è stata comunque evacuata per precauzione. Sono state allontanate 47 famiglie, mentre vigili del fuoco e tecnici hanno effettuato ulteriori controlli sulla stabilità delle strutture circostanti.

L’area è stata delimitata e messa in sicurezza ed è stata predisposta una zona di accoglienza temporanea per le famiglie evacuate.

La Vela Rossa era già in fase di demolizione

La Vela Rossa, nota anche come Vela D, era disabitata e in fase di demolizione dal 17 dicembre 2025. Come previsto dal progetto di rigenerazione urbana "ReStart Scampia".

Il piano del Comune di Napoli prevede infatti la demolizione delle strutture storiche del complesso e la realizzazione di nuovi alloggi, servizi e spazi pubblici. Nell’estate 2025 era stata già abbattuta la Vela Gialla.

L’unica struttura destinata a restare in piedi è la Vela Celeste, per la quale è previsto un intervento di riqualificazione.

Il ricordo del crollo della Vela Celeste

Il cedimento di parte della Vela Rossa ha riportato inevitabilmente alla memoria quanto accaduto nel luglio 2024, quando il crollo di un ballatoio della Vela Celeste provocò tre vittime, diversi feriti e centinaia di sfollati.

Un precedente doloroso, che ha alimentato la tensione tra i residenti. Anche se la situazione attuale appare molto diversa: la struttura era infatti già vuota e destinata alla demolizione.