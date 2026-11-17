Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il prezzo del carburante in Slovenia continua a calare, anche se il governo di Lubiana non ha utilizzato la possibilità di ridurre le accise concessa dall’Unione europea. Nel Paese la benzina è arrivata a costare 1,444 euro al litro, mentre in media in Italia la verde costa 1,962 euro. Sempre più automobilisti italiani che abitano vicino al confine si stanno recando nel Paese per fare il pieno.

Il nuovo aggiornamento dei prezzi della benzina e del diesel in Slovenia

Con l’ultimo aggiornamento settimanale, il carburante in Slovenia è nuovamente calato di prezzo. La benzina è passata da 1,506 euro al litro a 1,444, mentre il gasolio è passato da 1,848 euro al litro a 1,798. In Slovenia i prezzi del carburante sono regolamentati dallo Stato, che può imporre margini minori alle aziende petrolifere. Le decisioni a riguardo sono prese con cadenza settimanale.

Il confronto con i prezzi italiani mostra differenze evidenti. Nel nostro Paese la benzina costa 1,962 euro, quasi 52 centesimi in più che in Slovenia, e il diesel 2,212 euro al litro, più di 41 centesimi in più. Ne consegue che moltissimi automobilisti italiani che vivono nelle città più vicine al confine con la Slovenia, come Gorizia e Trieste, si stanno recando sempre più spesso a fare il pieno nel Paese.

Perché i prezzi della benzina in Slovenia sono così bassi

Il fenomeno dei “turisti del pieno” non è certo nuovo. Da sempre, soprattutto da quando l’entrata nell’Ue della Slovenia ha eliminato i controlli ai confini, gli automobilisti italiani approfittano dei prezzi più bassi dei distributori sloveni.

Una parte della ragione di queste differenze di prezzo è da ricondurre alle accise. In Slovenia le tasse sulla benzina ammontano a meno di 42 centesimi di euro, mentre quelle sul diesel a 33 centesimi. In Italia sono in entrambi i casi più di 67 centesimi, con una differenza tra i 25 e i 34 centesimi rispettivamente.

Questo spiega però solo in parte la discrepanza di costi tra i due Paesi. In Slovenia, però, vige un regime di prezzi amministrati, in cui il governo può imporre margini minori alle aziende petrolifere. In questo modo i prezzi vengono calmierati, specialmente in periodi di difficoltà.

I prezzi di benzina e diesel stanno calando in tutta Europa

Anche in Italia, però, i prezzi dei carburanti stanno lentamente scendendo. Rispetto alle ultime settimane di ottobre, sono diminuiti anche di 20 centesimi al litro. Questa tendenza è dovuta al calo del prezzo del petrolio, che in due settimane è diminuito di oltre il 20%. Il WTI viene scambiato ora a 85 dollari sui mercati internazionali contro gli oltre 105 di quindici giorni fa, mentre il Brent punta a scendere sotto i 92 dollari.

Questo calo è dovuto a un aumento inaspettato dell’offerta. Dallo Stretto di Hormuz escono ora tanti barili di petrolio quanti ne uscivano prima della guerra. Al contempo, la domanda globale di petrolio è diminuita per via dei prezzi alti dei carburanti, che hanno dissuaso dall’acquisto. I mercati temono ora che ci possa essere troppo greggio in circolazione, creando un surplus che farebbe crollare i prezzi.