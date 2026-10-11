Crolla un balcone a Santa Maria La Carità vicino Napoli, quattro persone ferite: due di loro sarebbero gravi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una brutta domenica, per una famiglia, al civico 76 di via del Canneto, a Santa Maria La Carità (Napoli). Improvvisamente un balcone sul quale i quattro componenti si trovavano è crollato, e ha coinvolto tutte le persone presenti. Quattro ricoveri sono stati distribuiti in tre nosocomi del Napoletano, e due familiari sarebbero in gravi condizioni. Secondo le indiscrezioni, l’edificio teatro dell’incidente risultava disabitato in quanto sottoposto a interventi di ristrutturazione.

Crolla un balcone a Santa Maria La Carità

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni riportate dal Corriere della Sera, una famiglia composta da quattro persone – un uomo di 67 anni, proprietario, la figlia di 38, il figlio di 27 e la fidanzata 23enne di quest’ultimo – si trovava su un balcone-terrazzo di una casa in ristrutturazione a Santa Maria La Carità (Napoli), in via del Canneto 76, nel quartiere periferico Petraro.

Improvvisamente la struttura ha ceduto ed è crollata di sotto. Tutte e quattro le persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in tre ospedali.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Non è dato sapere se ci siano testimoni che possano favorire la ricostruzione dell’accaduto. Dopo il crollo, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sant’Antonio Abate insieme ai soccorritori.

Come riporta Napoli Today, sul posto sarebbe intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

Quattro persone ricoverate, due sarebbero gravi

Dopo l’intervento, i quattro componenti del nucleo familiare sono stati trasportati presso tre ospedali del Napoletano. Il Corriere scrive che i feriti sono stati trasportati al San Leonardo di Castellammare di Stabia, al Cardarelli di Napoli e all’ospedale del Mare del capoluogo partenopeo.

Le persone coinvolte hanno riportato gravi lesioni. In condizioni più gravi sarebbero risultati il giovane di 27 anni e la fidanzata di 23, che attualmente si trovano ricoverati in codice rosso.

Le ipotesi sull’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Sant’Antonio Abate, scrive Napoli Today, i quattro familiari stavano visitando l’abitazione per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione. Si esclude, quindi, un cedimento causato dal maltempo.

In un primo momento era stato riportato che le persone coinvolte stessero consumando un pranzo sul balcone, ma questa ipotesi è stata smentita da fonti accertate, come riportato da Fanpage.

Il commento del sindaco

Giosuè D’Amora, il sindaco di Santa Maria La Carità, ha commentato l’episodio in una nota pubblicata sui social. “Abbiamo messo a disposizione delle forze dell’ordine il nostro personale e tutta la documentazione utile a fare piena luce su quanto accaduto”, scrive il primo cittadino.

“Tutti i feriti sono affidati alle cure dei sanitari, che li stanno seguendo con attenzione”, aggiunge, poi fa un appello al popolo della rete: “Chiedo però a tutti un gesto di responsabilità. Questo non è il momento delle sentenze sui social, già cominciate senza alcun elemento, né dei leoni da tastiera. È il momento del rispetto per chi soffre e per il lavoro di chi indaga”.