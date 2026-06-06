Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio vicino Fermo, un morto e due feriti: si scava tra le macerie

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all’alba di sabato 6 giugno dopo una deflagrazione forse provocata dallo scoppio di una bombola di gas. Una persona è morta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate una all’ospedale di Fermo e un’altra, in eliambulanza, nella struttura di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono giunte le segnalazioni per richiesta di soccorsi al 112 dalla via adiacente alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro e stanno scavando tra le macerie. Una donna risulta dispersa.

Fermo, crolla un palazzo a Sant’Elpidio: un morto e due feriti, si cerca una donna

Secondo le prime ricostruzioni, come riferito da La Repubblica, all’origine dell’esplosione ci sarebbe una fuga di gas. Una delle persone ferite trasportate in ospedale è un giovane che è stato estratto vivo dalle macerie dopo un complesso intervento di salvataggio.

Il ragazzo salvato vive con la madre al primo piano dell’edificio crollato. Ed è questa la donna che risulta dispersa. Proseguono incessantemente le ricerche per trovarla.

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I soccorsi: impiegate oltre 30 persone

In azione ci sono le squadre specializzate del nucleo Usar (Urban Search and Rescue), le unità cinofile, i droni per monitorare l’area e gli escavatori per la rimozione delle macerie.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la deflagrazione è avvenuta al secondo piano del palazzo, abitato da una coppia di anziani ed dal figlio. Quest’ultimo sarebbe l’uomo deceduto.

Il comando dei vigili del fuoco di Fermo, impegnato nelle ricerche, ha rafforzato il personale operativo integrandolo alle unità specialistiche giunte dai comandi della regione Marche. Attualmente sono impegnati oltre trenta uomini.

Grazie all’impiego dell’autoscala, sono state evacuate due persone dall’appartamento adiacente all’edificio interessato dall’incidente.

Accertamenti per risalire alla causa della deflagrazione

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Porto Sant’Elpidio. Le autorità stanno lavorando per accertare le cause esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Notizia in aggiornamento…