Crollato il tribunale di Bolzano dopo un boato, ferita addetta alle pulizie: era in corso una ristrutturazione

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Attimi di paura all’alba di giovedì 16 luglio a Bolzano, dove una vasta porzione del Palazzo di Giustizia è improvvisamente crollata mentre all’interno erano in corso lavori di ristrutturazione. Il cedimento, accompagnato da un forte boato avvertito chiaramente nelle vicinanze, ha interessato circa un quarto dell’edificio. E ha provocato il collasso di diversi solai. Nel crollo è rimasta lievemente ferita un’addetta alle pulizie, mentre le altre persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo.

Cosa è successo al tribunale di Bolzano

Innanzitutto bisogna considerare che l’episodio avrebbe potuto produrre conseguenze ben più gravi se fosse avvenuto durante l’orario di apertura al pubblico.

L’intera area è stata isolata mentre vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro per verificare la stabilità della struttura e accertare le cause del cedimento.

ANSA

Il crollo si è verificato poco dopo le 6 del mattino, quando all’interno del tribunale erano presenti soltanto alcune addette alle pulizie e gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione.

Secondo le prime ricostruzioni, la chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 6:24, dopo che una parte dell’edificio è improvvisamente collassata. A cedere sono stati diversi solai, provocando il crollo di un’intera porzione della struttura.

Le immagini diffuse nelle ore successive mostrano una consistente quantità di macerie accumulate all’interno del palazzo e lungo la scalinata dell’ingresso principale, dove si sono riversati calcinacci, murature ed elementi strutturali.

Ferita un’addetta alle pulizie, scongiurata una tragedia

Al momento del crollo, all’interno del tribunale si trovavano alcune addette alle pulizie impegnate nelle attività quotidiane prima dell’apertura degli uffici.

Una lavoratrice è rimasta lievemente ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Le altre colleghe, invece, sono riuscite a uscire dall’edificio senza riportare conseguenze.

Il fatto che il cedimento sia avvenuto nelle prime ore del mattino ha probabilmente evitato un bilancio più pesante. Se il crollo si fosse verificato durante l’orario di apertura del tribunale, infatti, all’interno dell’edificio sarebbero state presenti centinaia di persone tra dipendenti, magistrati, avvocati e cittadini.

Lavori di ristrutturazione in corso nell’edificio

Il Palazzo di Giustizia di Bolzano era interessato da un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione. Proprio durante questi lavori si è dunque verificato il cedimento strutturale che ha coinvolto una parte significativa dell’edificio.

Sarà ora compito dei tecnici stabilire se il crollo sia riconducibile ai lavori in corso, a eventuali criticità già presenti nella struttura oppure ad altre cause ancora da individuare.

Gli accertamenti dovranno ricostruire con precisione la dinamica del collasso e verificare se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza previsti durante il cantiere.