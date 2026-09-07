Crollato solaio del negozio The North Face a Roma in via Cola di Rienzo, 4 persone "salvate" da uno zaino

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Quattro persone sono state salvate dopo essere rimaste coinvolte nel crollo di un solaio di un negozio a Roma. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo clienti e dipendenti finiti sotto i calcinacci di un punto vendita The North Face in una via dello shopping del quartiere Prati, a causa del cedimento improvviso del soffitto.

Crollato il solaio di un negozio The North Face

L’emergenza è scattata intorno alle 10.30, quando al numero unico è partita la segnalazione del crollo del solaio nel negozio di abbigliamento di via Cola di Rienzo, nel cuore del rione Prati di Roma, a pochi metri dal Vaticano.

Sul posto è intervenuta la polizia e diverse ambulanze di Ares 118, oltre ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’edifico.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Le operazioni di ricerca a Roma

Secondo gli ultimi aggiornamenti, quattro persone sono state estratte da sotto i detriti e non avrebbero subito gravi ferite, sarebbero in buone condizioni.

I racconti dei commessi

Da quanto riferito da Repubblica si tratterebbe di due clienti e due commessi. “Fino a un attimo prima del crollo i due signori e il mio collega erano davanti a me, di fronte all’ingresso poi si sono spostati e appena ho visto il primo pezzo di cemento cadere, sono corsa da loro, sul retro” ha dichiarato al quotidiano una 22enne dipendente.

L’altro commesso, a LaPresse, ha aggiunto che “abbiamo sentito un botto fortissimo e improvvisamente è diventato tutto buio, c’era solo un po’ di luce che entrava dalla vetrina. Pensavamo che l’impalcatura avesse sfondato la vetrina, poi abbiamo capito che il solaio era crollato. I vigili del fuoco inizialmente pensavano di farci uscire da una finestra con delle grate, tagliandole, poi invece hanno deciso di farci uscire uno alla volta. Sono stati molto bravi”.

Salvati da uno zaino

Come riportato dall’inviata di Studio Aperto, i due clienti presenti al momento del crollo, un padre con la figlia minorenne, sarebbero stati salvati da uno zaino: erano entrati per acquistarne uno, proprio la ricerca ha fatto spostare loro e i commessi in una zona del locale che non è stata coinvolta dal crollo del solaio.

La possibile causa del crollo

Secondo quanto riferito da Beatrice Tanzi, dirigente dei vigili del fuoco citata da Adnkronos, “il solaio tra piano terra e primo piano è crollato parzialmente e per fortuna siamo riusciti a portare fuori le quattro persone coinvolte”.

Sono intervenute “squadre specializzate dei cinofili e squadre Usar, specializzate nella ricerca sotto le macerie, così da assicurarci che non ci fossero altre persone coinvolte al di sotto delle macerie”.

Nel palazzo sopra al negozio sono in corso lavori di ristrutturazione dell’Hotel dei Consoli. Sulle cause del crollo, Tanzi evidenzia come non si possa escludere che “il materiale accatastato” nel cantiere abbia “sovraccaricato i solai”.