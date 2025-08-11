Crollo degli iscritti in Cgil, pioggia di disdette contro Landini e terremoto nel sindacato: cosa succede

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Scossone nella Cgil, il principale sindacato guidato da Maurizio Landini, per le disdette degli iscritti. Dal 16 ottobre 2024 all’8 agosto 2025, almeno 45.000 lavoratori hanno deciso di strappare la tessera, con una media di 5.000 disdette al mese. Un’emorragia che riguarda tutte le regioni italiane, segno di un malessere diffuso nella base.

La Cgil perde iscritti

È il quotidiano Il Giornale, vicino alle posizioni del centro-destra, a lanciare l’allarme sullo stato di salute della Cgil.

La fuga di iscritti, scrive il quotidiano, si inserisce in un trend già negativo: dal 2019, anno in cui Maurizio Landini è diventato segretario generale, al 2023 il sindacato ha perso 177.000 iscritti, passando da 5,35 milioni a 5,16 milioni.

ANSA

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini

E c’è anche un altro fronte critico: quasi la metà degli iscritti alla Cgil è rappresentata da pensionati, segno che il sindacato è sempre meno una forza che rappresenta gli interessi dei lavoratori.

C’è poi il nodo delle convenzioni: chi prende la tessera della Cgil può ottenere una serie di sconti, anche significativi, con enti convenzionati (università, banche, assicurazioni, eccetera). Il che rende difficile capire quanti prendano la tessera per senso di appartenenza e quanti la prendano per pura convenienza.

Dalla Cgil a Cgl

Il quotidiano scrive inoltre che dietro l’ondata di disdette ci sarebbe anche l’azione della Cgl (Come Gestire i Licenziamenti), una sigla “scissionista” fondata da Antonio Rudas, Giovanni Piras e Salvatore Frulio, tre ex dirigenti Cgil espulsi nel 2017 per le loro posizioni critiche verso la linea di Landini.

La magistratura, dopo sette anni, ha giudicato illegittima la loro espulsione e, nel caso di Rudas, anche il licenziamento.

Oggi il sito della Cgl è diventato un punto di raccolta del malcontento, offrendo una procedura semplificata per la disdetta dall’iscrizione. Proprio grazie a questo servizio, migliaia di lavoratori hanno formalizzato l’uscita dal sindacato.

Il Giornale fa poi i conti in tasca al sindacato, evidenziando che dall’ultimo bilancio è emerso che Futura Srl, la casa editrice controllata dalla galassia della Cgil di Maurizio Landini, è in rosso.

Il 2024 si è chiuso con una perdita di quasi 5 milioni di euro, a fronte di un fatturato sceso sotto quota 3 milioni.

Maurizio Landini in politica?

Una delle critiche mosse a Maurizio Landini è quella di avere utilizzato il sindacato per fare politica in chiave anti-governo, forse con lo scopo di trasformare la Cgil in un trampolino per entrare in Parlamento.

I precedenti sono numerosi: l’ex segretaria Susanna Camusso è oggi una senatrice del Pd. Guglielmo Epifani passò dalla guida della Cgil a quella del Pd traghettando il partito dall’era Bersani a quella Renzi. Dopo l’esperienza in Cgil, Sergio Cofferati divenne sindaco di Bologna e poi europarlamentare.

Landini, però, smentisce le voci: “Io in politica? Mai considerato, voglio fare il pensionato“, ha dichiarato di recente.