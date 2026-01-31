Crollo del mercato di oro e argento dopo la nomina di Kevin Warsh alla Fed, perché la caduta è un allarme

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La nomina di Kevin Warsh come nuovo governatore della Fed ha avuto immediate ripercussioni sul mercato di oro e argento. La scelta di Trump ha fornito garanzie sull’indipendenza della Fed dalla politica e così, dopo i fortissimi rialzi delle scorse settimane, chi aveva scelto oro e argento come bene rifugio ha indirizzato gli investimenti su altri asset.

Mercato di oro e argento: crollo dopo la nomina di Warsh alla Fed

Nella seduta di ieri a Wall Street l’oro ha chiuso in calo dell’11,4% a quota 4.736 dollari l’oncia. Crollo ancora più importante per l’argento, che ha ceduto il 31,3% chiudendo poco sotto i 79 dollari l’oncia. Nonostante i pesanti cali di ieri, la performance dell’ultimo anno di oro e argento resta ampiamente positiva, con rialzi rispettivamente del 72% e del 164%.

Tuttavia, secondo alcuni analisti il repentino movimento dei metalli preziosi potrebbe essere letto come un segnale di allarme per l’eccessiva speculazione degli ultimi mesi sui mercati.

Prese di beneficio per i prezzi di oro e argento: cosa succede

Secondo altri analisti, il calo dei prezzi di oro e argento sul mercato delle ultime ore va letto esclusivamente come una presa di beneficio dopo i solidi guadagni portati a casa. La “scusa” per incassare, in questo caso, è arrivata dalla nomina di Kevin Warsh come prossimo governatore della Federal Reserve, la banca centrale americana.

Una scelta che ha sorpreso molti analisti, che si aspettavano un nome più in linea con la visione di Trump della necessità di tassi di interesse più bassi. Nell’idea del presidente Usa, infatti, un costo del denaro inferiore (per prestiti e mutui) è necessario a far ripartire i consumi e l’economia. Ma un allentamento monetario troppo rapido rischia di far ripartire l’inflazione.

In questo senso, il nome di Warsh sembra dare garanzie sull’indipendenza della Fed dalla Casa Bianca. E questo ha indotto molti investitori a spostare liquidità da oro e argento, visti come un bene rifugio per il “rischio Fed” e alla luce anche del deprezzamento del dollaro, altro bene rifugio per eccellenza.

Chi è Kevin Warsh, nuovo governatore della Federal Reserve

Kevin Warsh, 55 anni, si insedierà come nuovo presidente della Federal Reserve a maggio in seguito alla scadenza del mandato di Jerome Powell. Ex membro del Board dei governatori della Fed dal 2006 al 2011, Warsh ha un profilo ibrido tra finanza e politica: dopo una prima carriera a Wall Street in Morgan Stanley, è stato consigliere economico alla Casa Bianca sotto George W. Bush e ha svolto un ruolo chiave nel dialogo tra banca centrale e mercati durante la crisi finanziaria del 2008.

Dopo aver lasciato la Federal Reserve, ha insegnato alla Stanford University e lavorato in istituzioni finanziarie, guadagnandosi la reputazione di esperto di politica monetaria con posizioni critiche sulle strategie espansive post-crisi.

La sua nomina da parte di Donald Trump, sostenuta da ambienti finanziari e politici, deve ora ricevere la conferma del Senato.