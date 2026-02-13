Crollo del muro di contenimento sulla palazzina a Formello vicino Roma, un morto e due feriti per il maltempo
A Formello un muro di contenimento è crollato su una palazzina a causa del maltempo: ci sono un morto e due feriti
Tragedia a Formello, alle porte di Roma. Un uomo di 58 anni è morto a causa del crollo di un muro di contenimento che ha travolto la sua abitazione. Stando a quanto ricostruito, a causare il crollo la frana di un costone, probabilmente provocata dalle piogge degli ultimi giorni. Il muro di contenimento ha ceduto ed è crollato su una palazzina di tre piani. Altre due persone sono rimaste ferite e portate in ospedale.
- Muro di contenimento crolla su palazzina a Formello
- Morto un uomo di 58 anni, due i feriti
- Costone franato per il maltempo
Muro di contenimento crolla su palazzina a Formello
Un uomo di 58 anni è morto in casa a causa della frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione.
È accaduto nella tarda serata di giovedì 12 febbraio a Formello, vicino Roma. Lo riporta Ansa.
Stando a quanto ricostruito, il cedimento ha provocato il crollo di un muro di contenimento, che si è abbattuto su una palazzina di tre piani.
Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri.
Morto un uomo di 58 anni, due i feriti
Nel crollo è morto un uomo di 58 anni che si trovava nel suo appartamento al pian terreno, travolto dai detriti.
Repubblica riferisce che la vittima si chiamava Umberto D’Errico e lavorava in una macelleria della zona.
Altre due persone, che si trovavano al piano superiore, sono rimaste ferite e portate all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Non sarebbero in gravi condizioni.
L’intera palazzina, composta da sei appartamenti, è stata evacuata in via precauzionale: dieci le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.
Costone franato per il maltempo
Il crollo del muro di contenimento è avvenuto poco prima delle 23 di ieri.
Secondo una prima ricostruzione, a provocare il crollo è stato il cedimento di una parte del costone soprastante.
Potrebbero essere state le forti piogge dei giorni scorsi ad aver indebolito il terreno che, franando, ha fatto collassare il muro.
I vigili del fuoco hanno avviato le verifiche sull’intera struttura e sull’area del costone.
In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri sulle cause del cedimento, anche per capire se ci fossero state segnalazioni in passato relative alla sicurezza.