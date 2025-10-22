Crollo dell'oro del 5% in 24 ore dopo il massimo storico del giorno prima, le cause dal rally ai dazi Usa-Cina

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Crollo dell’oro in borsa. Martedì 22 ottobre 2025 i prezzi del metallo sono scesi del 5%, il calo giornaliero più grande in oltre 12 anni. Il tonfo è arrivato dopo il rally record degli ultimi due mesi, durante i quali l’oro ha avuto un’impennata del 25%, raggiungendo lunedì un massimo di 4.381 dollari l’oncia. Prezzo che, proprio per il calo del 5%, si è poi stabilito sui 4.085 dollari.

Crollo dell’oro in borsa, il parere degli analisti

Gli analisti, scrive il Financial Times, hanno visto il tonfo come una correzione attesa da tempo. Il rally storico di quest’anno ha accelerato nelle ultime settimane, con i prezzi che sono balzati del 25% solo negli ultimi due mesi.

“La situazione sta diventando un po’ turbolenta – ha affermato Nicky Shiels, analista di MKS Pamp – Il catalizzatore principale sono le condizioni di estremo ipercomprato: il rally sta maturando”.

iStock

“Il solo fatto che abbiamo guadagnato 1.000 dollari in sei settimane è indicativo che i prezzi sono eccessivamente elevati, siamo nella stratosfera“, ha aggiunto l’esperto.

Perché l’oro ha avuto un’impennata negli ultimi mesi

Gli analisti hanno spiegato che il recente rimbalzo del dollaro Usa e l’assenza di dati chiave sul posizionamento degli investitori nei mercati dei futures – a causa dello shutdown del governo statunitense – sono stati tra i motivi principali del calo di martedì, il più grande dal 2013.

Il principale motore dell’aumento dell’oro quest’anno è la crescente domanda delle banche centrali, che stanno acquistando oro per diversificare i propri investimenti rispetto al dollaro.

La previsione degli esperti, cosa succederà ora ai prezzi dell’oro

Secondo MarketWatch, il crollo del 6% è senza dubbio un forte scossone. Da capire ora se si tratti di una svolta di lungo termine oppure no. Il giornale scrive che “molti esperti considerano la situazione più come un rimbalzo temporaneo nel trend rialzista dell’oro piuttosto che un segnale di esaurimento strutturale”.

In altre parole, si è spinti a credere che l’oro continuerà ad avere solide fondamenta che supporterebbero ancora l’asset: domanda delle banche centrali, asset di rifugio, diversificazione.

Alcuni esperti non scartano l’ipotesi che, innanzi a un crollo così rapido, si possa generare nei prossimi giorni nervosismo sul mercato, portando trader e speculatori a uscire in blocco dagli investimenti sul bene rifugio per eccellenza, che, negli ultimi mesi, anche a causa dell’incertezza scatenata dalla guerra dei dazi di Trump con la Cina e altri Paesi, è volato alle stelle

Si prevede inoltre nel breve periodo che l’oro sia suscettibile a una elevata volatilità. Nonostante ciò, la maggior parte degli analisti ritiene che si vada verso una correzione e non verso la fine del rally.