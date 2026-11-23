Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il prezzo dell’oro torna a salire, ma il crollo degli ultimi mesi resta pesantissimo. Alle 8:30 di lunedì 23 novembre 2026 il metallo prezioso ha segnato quota 3.634,02 dollari l’oncia, in rialzo del 2,87% dopo aver perso l’8,9% nella settimana precedente. Per l’economista americano Peter Schiff, però, la discesa potrebbe anticipare un nuovo rally, come accadde durante la crisi finanziaria del 2008. La svolta dipenderebbe soprattutto dalle prossime decisioni della Federal Reserve.

Oro oggi in rialzo, ma il crollo generale è del 35%

Il recupero di lunedì interrompe una sequenza di vendite che ha riportato l’oro sui livelli più bassi degli ultimi 14 mesi. Venerdì 20 novembre le quotazioni erano scese fino a circa 3.515 dollari l’oncia, prima del rimbalzo verso quota 3.600. Per misurare la portata della correzione bisogna però guardare all’intero 2026.

Il 28 gennaio il metallo aveva raggiunto un massimo storico vicino a 5.589 dollari l’oncia, alimentato dalla domanda di beni rifugio, dagli acquisti delle banche centrali e dalle preoccupazioni per l’economia internazionale. Da quel picco al minimo di novembre la perdita è stata di circa il 37%. Anche considerando il recupero odierno, l’oro vale ancora approssimativamente il 35% in meno rispetto al record.

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Il rialzo del 23 novembre rappresenta in tal senso un rimbalzo all’interno di una tendenza ribassista, non ancora un’inversione confermata. A favorirlo è stata soprattutto la revisione delle aspettative sulla politica monetaria statunitense, dopo le turbolenze che hanno investito Wall Street e le società tecnologiche legate all’intelligenza artificiale.

Perché l’oro è crollato: Fed, dollaro e crisi dei titoli AI

La pressione sulle quotazioni deriva principalmente dal cambiamento delle prospettive sui tassi di interesse statunitensi. L’inflazione americana, ancora superiore all’obiettivo del 2%, ha spinto gli investitori a prevedere ulteriori aumenti del costo del denaro da parte della Federal Reserve.

Il meccanismo è legato soprattutto ai rendimenti reali delle obbligazioni, cioè quelli depurati dall’inflazione. Quando salgono, detenere oro diventa relativamente meno conveniente perché il metallo non paga interessi né dividendi. A ciò si è aggiunto il rafforzamento del dollaro, arrivato sui massimi da circa 19 mesi.

Poiché l’oro viene scambiato in valuta statunitense, un biglietto verde più forte tende a renderne più oneroso l’acquisto per gli investitori che utilizzano altre monete. La terza componente del ribasso è la crisi dei titoli tecnologici, dopo mesi di investimenti e valutazioni elevate nel settore dell’intelligenza artificiale.

Le vendite azionarie hanno provocato richieste di margini aggiuntivi agli operatori che utilizzano denaro preso a prestito. Per reperire liquidità, alcuni investitori hanno liquidato anche posizioni sull’oro. È uno dei motivi per cui un bene rifugio può perdere valore proprio durante una fase di forte instabilità finanziaria.

La profezia di Peter Schiff sull’oro

È su questo apparente paradosso che si concentra l’analisi di Peter Schiff, economista americano noto per le sue posizioni favorevoli all’investimento in metalli preziosi. Secondo l’esperto, il mercato sta interpretando erroneamente le conseguenze della stretta monetaria della Fed.

Gli investitori vendono oro perché temono tassi più elevati, ma proprio un eccessivo inasprimento potrebbe provocare una crisi economica tale da costringere la banca centrale a cambiare direzione. “Secondo me i trader di oro e argento hanno ragione nel ritenere che sia in arrivo una crisi. Hanno solo sbagliato le conseguenze”, ha spiegato nel suo podcast.

L’economista richiama quanto accadde nel 2008, quando l’oro subì una forte correzione mentre la crisi finanziaria travolgeva i mercati globali. Inizialmente il metallo scese insieme alle azioni, perché gli investitori avevano bisogno di liquidità. Successivamente, mentre Wall Street continuava a perdere terreno, l’oro cominciò invece a recuperare.

Dal minimo di circa 681 dollari l’oncia raggiunto nel 2008, il prezzo salì fino a circa 1.921 dollari nel settembre 2011, con un guadagno nell’ordine del 183%. Quel rialzo coincise con una fase di politica monetaria eccezionalmente espansiva: la Fed portò i tassi vicino allo zero e avviò massicci acquisti di titoli attraverso il quantitative easing.

Schiff ritiene possibile una dinamica analoga. Se la banca centrale americana insistesse nell’aumentare i tassi fino a provocare una recessione, potrebbe successivamente essere costretta a interrompere la stretta e tornare a misure di sostegno. A quel punto l’oro beneficerebbe del calo dei rendimenti reali, delle preoccupazioni sulla tenuta del sistema finanziario e del rischio di una nuova espansione monetaria.

Le previsioni sull’oro, da Goldman Sachs a WisdomTree

Non tutti gli analisti condividono i tempi della ripresa ipotizzata da Schiff. Goldman Sachs prevede ad esempio una politica monetaria americana ancora restrittiva, con ulteriori rialzi dei tassi a dicembre 2026 e nel marzo 2027. In un tale scenario, il ritorno dell’oro sopra i massimi di gennaio potrebbe richiedere fino al 2028.

Più favorevole è la valutazione di Nitesh Shah, responsabile delle strategie sulle materie prime di WisdomTree, secondo cui gran parte della correzione potrebbe essere ormai alle spalle. Shah considera il ribasso un possibile “sano reset” del mercato, capace di creare le condizioni per una ripresa.

Il modello di WisdomTree indica un prezzo vicino a 4.800 dollari l’oncia entro il terzo trimestre del 2027, sulla base di ipotesi relative a dollaro, inflazione e rendimenti obbligazionari. Carsten Menke, responsabile Next Generation Research di Julius Baer, invita da parte sua a non anticipare eccessivamente il recupero.

La sua raccomandazione è di non cercare di “afferrare un coltello che cade”, perché nelle fasi dominate dalle vendite forzate diventa difficile individuare un prezzo minimo affidabile. Menke mantiene comunque una prospettiva favorevole sul lungo periodo, sostenuta da tre fattori: un possibile indebolimento del dollaro, i timori per l’indebitamento pubblico americano e la domanda delle banche centrali.

Fed, cosa succederà ai tassi a dicembre

Il prossimo appuntamento decisivo è la riunione della Federal Reserve dell’8 e 9 dicembre. I mercati continuano ad attribuire una probabilità vicina al 93% a un aumento dei tassi di 25 punti base, mentre la possibilità di mantenerli invariati si colloca intorno al 7%.

La novità che sostiene il rimbalzo dell’oro non è perciò l’aspettativa di un taglio immediato, ma il ridimensionamento delle ipotesi di una stretta ancora più aggressiva, da 50 punti base. Anche il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha messo in guardia dal rischio che una politica monetaria eccessivamente restrittiva possa danneggiare l’economia statunitense.

La Fed si trova così davanti a un equilibrio difficile: contrastare un’inflazione persistente senza aggravare le tensioni sui mercati finanziari e sull’attività economica. Per l’oro sarà importante soprattutto l’evoluzione delle aspettative sui tassi reali, oltre all’andamento del dollaro. Gli investitori attendono inoltre il nuovo indice Pce, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, in agenda mercoledì 25 novembre.