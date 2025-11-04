Crollo della Torre dei Conti a Roma, il racconto del soccorritore di Octay Stroici: "Chiedeva di sbrigarci"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Octay Stroici, lavoratore romeno di 66 anni, è morto in ospedale dopo essere rimasto intrappolato per circa undici ore in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti a Roma. Il capo squadra dei pompieri ha raccontato il salvataggio disperato e i momenti difficili, durante i quali la torre sembrava un “castello di carta”.

Octay Stroici, il racconto del dramma

È una testimonianza drammatica quella che Gigi Mainella, capo squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti per il crollo della Torre dei Conti a Roma, ha rilasciato al Corriere della Sera.

“Octay si lamentava, ci chiedeva di fare presto”, ha affermato. “Abbiamo fatto tutto il possibile, ma la situazione era critica. E quella torre era diventata un castello di carta. Aveva paura, paura di non farcela, di non uscire vivo da lì”.

ANSA

Il crollo parziale della Torre dei Conti a Roma è avvenuto il 3 novembre

L’operaio 66enne è rimasto sotto le macerie per 11 ore, le operazioni di salvataggio sono state delicatissime. Durante il soccorso, Mainella ha segnalato che la struttura rischiava di crollare in ogni momento.

“Quando siamo arrivati in supporto alla squadra che stava già operando con l’autoscala dall’unico accesso disponibile in quel momento, ovvero la piccola finestra in basso, ci siamo resi conto che era quasi completamente bloccato, intrappolato fra le macerie. Quella era l’unica via di fuga e così ci siamo messi a lavorare lì”, ha spiegato Mainella.

Il soccorso disperato

Octay era intrappolato tra cumuli di calcinacci, quasi immobilizzato; nel corso delle operazioni, i soccorritori gli hanno somministrato ossigeno e farmaci già sul posto. L’uomo, rimasto cosciente per tutta la durata dell’intervento, chiedeva di sbrigarsi, di farlo uscire: aveva paura.

“Abbiamo cercato di fare più in fretta possibile, ma continuava a cadere materiale dalla parte superiore della torre, fino a quando è crollata ancora. Per fortuna avevamo fatto in tempo a costruirgli sopra una protezione con una ringhiera e assi di legno”, ha spiegato.

Con l’ausilio di attrezzature speciali, i soccorritori sono riusciti ad “aspirare” rapidamente le macerie. “Scavando soltanto con le mani ci avremmo messo due giorni”, ha spiegato Mainella. “Ho provato a rincuorarlo, a fargli coraggio. ‘Dai che fuori c’è tua figlia che ti aspetta’, gli ho detto. Il problema è che era in deficit di ossigeno, aveva respirato molta polvere in tutte quelle ore sotto le macerie. E poi la compressione dei detriti. Lo abbiamo tirato fuori in vita, non era privo di sensi. Poi non so cosa sia successo, ma il quadro era davvero critico”.

Il crollo della Torre dei Conti

Il disastro era avvenuto il 3 novembre, durante i lavori di restauro presso la storica torre medievale nel rione Monti a Roma. Un cedimento strutturale aveva portato una porzione della Torre dei Conti a crollare parzialmente, seguita poco dopo da un secondo distacco interno.

Mainella ha ammesso di non aver mai vissuto nulla del genere. “Eppure sono andato in soccorso ai terremotati di Ischia e in Turchia, come anche alla valanga di Rigopiano”, ha specificato. “Ma una situazione tanto instabile e imprevedibile non mi era mai capitata”.

Quando si affronta un disastro naturale, in qualche modo il pericolo risulterebbe più gestibile. “Ma qui con una struttura medioevale che si sbriciolava abbiamo temuto per la nostra sicurezza. Veramente uno scenario precario, perché le pareti dello stabile non avevano più alcun appoggio”.