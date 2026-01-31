Crollo di una miniera di coltan in Congo a Rubaya, tra gli oltre 200 morti anche donne e bambini

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una miniera di coltan, materiale fondamentale per l’elettronica, è crollata a Rubaya, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Nell’incidente sono morte almeno 227 persone, tra cui anche donne e bambini. Nella zona operano i ribelli dell’M23, che hanno preso il controllo di buona parte delle province al confine con il Ruanda.

Il crollo della miniera di Rubaya

La miniera di Rubaya è crollata mercoledì 28 gennaio, ma fino alla mattinata del 31 è stato impossibile fare una stima dei morti e dei feriti. Le prime cifre sono state riferite da un portavoce del governo congolese e parlano di 200 morti.

Nelle ore successive il numero è stato corretto al rialzo, e ora il conto delle vittime è a 227 persone. Tra di loro ci sarebbero anche molti bambini e diverse donne che lavoravano nel vicino mercato.

Non è chiaro cosa abbia causato il crollo della miniera di Rubaya, che è parte dell’enorme complesso estrattivo composto da decine di tunnel scavati in un’ampia zona nella regione del Nord Kivu.

Il ruolo dell’M23 nella regione

Una delle ragioni per cui è stato così complesso raccogliere numeri ufficiali sul crollo della miniera di Rubaya è che il governo centrale della Repubblica Democratica del Congo non controlla il Nord Kivu.

Dal 2023 è infatti in corso una ribellione da parte del gruppo M23, legato all’etnia Tutsi e finanziato dal vicino Ruanda (anche se il governo del Paese ha sempre smentito, a livello ufficiale, ogni legame con i militari).

Oggi M23 controlla di fatto tutta la regione al confine orientale della Repubblica Democratica del Congo con Ruanda e Uganda. A dicembre RDC e Ruanda avevano firmato un accordo di pace mediato da Donald Trump, che però non ha cambiato di molto la situazione nella regione.

Cos’è il coltan

Nella miniera di Rubaya si estrae il coltan, più correttamente columbite-tantalite, un minerale di cui esistono molti giacimenti nella regione del fiume Congo.

Dal coltan si ricavano diversi metalli, tra cui il niobio, usato nell’acciaio inossidabile, e il tantalio, che si usa per fabbricare condensatori molto piccoli ad alta capacità, fondamentali per l’elettronica e presenti in ogni computer o cellulare.

Nelle miniere di coltan sono spesso costretti a lavorare molti bambini, per via dei cunicoli stretti che necessari per evitare di frammentare il minerale. Attraverso il traffico di coltan si finanziano moltissimi gruppi armati della regione del fiume Congo, tra cui anche lo stesso M23.