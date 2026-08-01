Crollo edificio a Messina, recuperato terzo corpo dalle macerie. Restano tre dispersi, ci sono degli indagati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sale a tre il numero delle vittime accertate del crollo dell’edificio avvenuto giovedì 30 luglio a Messina. Nel pomeriggio di sabato 1 agosto è stato individuato e recuperato il corpo della terza vittima, dopo che il secondo era stato estratto dalle macerie nelle prime ore della giornata. Sul posto si continua a scavare alla ricerca delle altre tre persone che risultano ancora disperse. Intanto la Procura di Messina ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per disastro colposo e omicidio colposo plurimo.

Edificio crollato a Messina, recuperata terza vittima

Nel pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, è stato individuato e recuperato il corpo della terza vittima del crollo dell’edificio a Messina.

La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente, si attende il riconoscimento dei familiari.

ANSA

Secondo Adnkronos potrebbe trattarsi di Alessandra Frazzica, dato che il corpo è stato rinvenuto nella zona in cui si trovava la commessa ventenne.

Attorno alle 4 della mattina era stato estratto dalle macerie dell’edificio crollato nel rione Pistunina di Messina il corpo della seconda vittima.

“In questi caso l’individuazione e il recupero è stato una consequenziale all’altro, perché era stata prevista questa posizione ed eravamo abbastanza certi di trovare la vittima”, ha spiegato all’Adnkronos il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio.

Chi sono le vittime

Le due vittime identificate finora sono l’imprenditore Carmelo Leone, che viveva con la famiglia all’ultimo piano dell’edificio, ritrovato venerdì.

E sua sorella Rosa Leone, estratta dalle macerie dai vigili del fuoco nella notte.

Ancora tre dispersi

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, a Pistunina si continua a scavare per individuare le tre persone che risultano disperse.

Mancano all’appello l’altra sorella Leone, Sara, il marito Santino Magazzù e il loro domestico cingalese, Lhairu Warnakulasuriya.

Ci sono tre indagati

Intanto la procura di Messina, che ha aperto un fascicolo d’indagine sul crollo, ha iscritto tre persone nel registro degli indagati.

I reati contestati sono disastro colposo, omicidio colposo plurimo e rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Le indagini per chiarire le cause del crollo, affidate ai carabinieri, sono ancora ai primi passi.

“Sembrerebbe un’implosione dovuta a un cedimento, a un collasso strutturale, con una debolezza strutturale dei solai e dei ferri”, ha detto il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina.