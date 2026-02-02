Crollo in Borsa delle azioni di Bff Bank dopo il cambio Ceo, i rischi degli investitori che vendono in massa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le azioni di Bff Bank sono crollate in borsa dopo che le ultime mosse strategiche hanno impensierito gli investitori, su tutte il cambio al vertice con il nuovo Ceo. La banca sostiene che il business resta solido e annuncia un nuovo piano strategico, mentre il titolo ha perso quasi metà del valore.

Borsa, crollano le azioni di Bff Bank

Lunedì particolarmente difficile per Bff Bank e i suoi investitori, con il titolo che ha sofferto un tonfo a Piazza Affari fin dall’apertura della borsa.

Le azioni dell’istituto specializzato nella finanza legata ai crediti verso la pubblica amministrazione hanno perso oltre il 30% all’apertura, arrivando a toccare ribassi fino al –46% nel corso della giornata, cedendo quasi metà del loro valore di mercato nel giro di poche ore.

ANSA

Cosa mette in allarme gli investitori

Il motivo principale di questa violenta reazione del mercato è stato un profit warning lanciato dalla stessa banca. Il gruppo ha annunciato accantonamenti straordinari per circa 95 milioni di euro nel 2025 legati alla pulizia del portafoglio factoring e a valutazioni prudenziali sugli incassi dei crediti morosi.

Parallelamente, è stato comunicato un restatement dei conti del 2024 e una revisione al ribasso dei target finanziari per il 2026, con un utile netto rettificato ora previsto intorno a 160 milioni di euro, ben inferiore alle stime precedenti.

Il cambio al vertice

L’elemento che potrebbe aver pesato sull’umore degli investitori è stato però il cambio ai vertici del gruppo: Massimiliano Belingheri, amministratore delegato dal 2013, ha lasciato le deleghe operative, pur restando nel consiglio di amministrazione come consigliere non esecutivo.

Al suo posto Giuseppe Sica, ex CFO entrato in Bff Bank appena un anno fa, dopo la nomina a direttore generale con tutte le deleghe.

La successione è stata interpretata da molti operatori come un segnale di tensioni interne e di revisione strategica, incrementando la percezione di rischi operativi e incertezza sulla redditività futura della banca.

Nonostante il forte ribasso delle azioni, Bff Bank ha dichiarato che il business resta “strutturalmente solido e profittevole” e ha annunciato la volontà di presentare un nuovo piano strategico nella seconda metà del 2026.