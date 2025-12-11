Crollo in zona Arenaccia a Napoli, pala meccanica sfonda un muro e schiaccia auto: boato e paura in strada

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un boato e molta paura nel pomeriggio a Napoli, in zona Arenaccia. In Via Francesco Pinto, nei pressi di Piazza Nazionale, infatti, si è verificato il cedimento di un vecchio muro di cinta. I detriti del muro hanno danneggiato alcune auto in sosta ma per fortuna non ci sono stati feriti. Una donna, però, è stata ricoverata per lo stato di forte shock e spavento.

Le cause del crollo in zona Arenaccia

Il crollo in zona Arenaccia, a Napoli, ha coinvolto anche alcune travi, crollate assieme al muro.

A cedere, in Via Francesco Pinto, non lontano da di Piazza Nazionale, è stato un vecchio muro di cinta. Il crollo è avvenuto verso le 16:30.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Zona Arenaccia, a Napoli

Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il crollo sia collegato a operazioni di demolizione che erano in corso nel sito. In particolare sarebbe stata la manovra di una pala meccanica a sfondare il muro.

Paura in strada e auto sotto le macerie

Il crollo del muro, per fortuna, non ha causato feriti. Ma a titolo precauzionale, e unicamente per lo stato di forte shock e spavento, una signora, che stava transitando in auto proprio nel momento del crollo, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

I detriti del muro, però, presumibilmente di antica costruzione in tufo, a causa del crollo sono finiti nell’area sottostante e alcune auto che erano regolarmente in sosta lungo la carreggiata sono rimaste danneggiate sotto le macerie.

Almeno tre vetture sarebbero state completamente distrutte. Vigili del Fuoco e anche agenti della polizia locale sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

La nota del sindaco di Napoli

La zona del crollo comunque resta circoscritta in modo da consentire la rimozione dei detriti e le verifiche strutturali necessarie.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’amministrazione “monitorano costantemente la situazione e assicurano il massimo impegno per il rapido ripristino della normale viabilità e per l’accertamento delle responsabilità e delle dinamiche da parte delle Forze dell’Ordine”, si legge in una nota.