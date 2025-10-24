Crollo nel cantiere dell'ex Magneti Marelli di Sesto San Giovani, ferita una passante: il video e la paura

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Crollo improvviso a Sesto San Giovanni. Una parte del palazzo dell’ex sede di Magneti Marelli, ditta specializzata nella fornitura di sistemi ad alta tecnologia per le automobili, è collassata su se stessa, generando un boato simile allo scoppio di una potente bomba. Fortunatamente, l’incidente non ha causato gravi danni. Una donna è stata leggermente ferita a un polpaccio, colpita dai detriti. Trasportata in codice verde in ospedale, sta bene.

Sesto San Giovanni, crolla una parte dell’ex sede di Magneti Marelli

Il crollo si è verificato poco dopo le ore 13 di venerdì 24 ottobre, in viale Ercole Marelli. Un’ampia parte dell’ex sede della società Impregilo, già in fase di demolizione per fare spazio a uno studentato, è franata su se stessa.

L’incidente ha fatto volare detriti di cemento e metallo. Una donna è stata ferita leggermente. Il bilancio poteva essere più drammatico. Grande spavento per i residenti della zona.

ANSA Vigili del fuoco sul luogo del crollo

Le testimonianze: “Uno choc”

“È stata come una bomba“, ha spiegato al Corriere della Sera il parrucchiere Saheed, il cui negozio si trova proprio vicino all’area del crollo.

“Abbiamo sentito un boato fortissimo e visto una nube di nebbia e detriti. Quando la coltre è calata abbiamo visto che il palazzo davanti a noi era sventrato”, ha aggiunto l’uomo.

Una simile testimonianza l’ha resa una residente: “Sono passata davanti all’edificio pochi istanti prima, sapevamo che il palazzo era in fase di demolizione, ma non ci saremmo mai aspettati una situazione del genere. È stato uno choc“.

Il Comune ha fatto sapere che la zona è subito stata messa in sicurezza. I tecnici si sono immediatamente messi al lavoro per predisporre un’ordinanza per le analisi statiche della parte dell’immobile non coinvolta dal crollo.

L’obiettivo è avere certezza della permanenza della staticità e sicurezza del palazzo ancora da demolire.

Il sindaco: “Situazione sotto controllo”

Il sindaco Roberto Di Stefano ha spiegato di comprendere le preoccupazioni dei cittadini, aggiungendo che “la situazione è sotto controllo e non sussiste alcun pericolo per l’incolumità pubblica”.

“Ringrazio i tecnici comunali, i soccorritori e tutte le squadre intervenute per la tempestività e la professionalità dimostrata”, ha concluso il primo cittadino. A causa del crollo, è stato chiuso al traffico il tratto di viale Marelli in direzione Sesto San Giovanni.