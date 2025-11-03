Crollo Torre dei Conti a Roma, parole choc di Maria Zakharova dalla Russia: "L'Italia crollerà tutta"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha minacciato l’Italia commentando il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, dichiarando che il nostro Paese “crollerà tutto” a causa degli aiuti che invia all’Ucraina. Reazioni da parte di tutte le parti politiche, con esponenti della maggioranza e dell’opposizione che hanno risposto a Zakharova.

Zakharova contro l’Italia: “Crollerà tutta”

Attraverso il proprio canale Telegram, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha minacciato l’Italia, dichiarando che “crollerà tutta”.

Il riferimento è al crollo di alcuni calcinacci dal tetto della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma, avvenuto nella mattinata di oggi 3 novembre. Zakharova ha dichiarato:

“Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti per l’Ucraina, l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”.

La dura replica della Farnesina

Fonti della Farnesina, il Ministero degli Esteri guidato da Antonio Tajani, citate da ANSA, hanno replicato duramente: “Parole squallide, preoccupanti quelle della portavoce russa. Perchè confermano l’abisso di volgarità in cui è piombata la dirigenza di Mosca. A nessuno in Italia, proprio a nessuno, sarebbe mai venuto in mente di gioire, di speculare su un incidente, una tragedia in cui siamo ancora tutti coinvolti come popolo italiano. Esprimeremo sempre e comunque solidarietà e amicizia per i più deboli, per chi è in difficoltà, per chi è sotto attacco. Per questo appoggiamo il popolo ucraino. Perché siamo italiani”.

Le reazioni della politica

Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, ha chiesto al ministro degli Esteri di convocare l’ambasciatore russo a seguito delle parole di Zakharova: “Sono anni che vengono tollerate uscite improvvide e offese al nostro paese da esponenti del governo russo” ha dichiarato.

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi ha invece rimandato al mittente il commento sulla guerra in Ucraina:



Ancora più marcato l’attacco di Carlo Calenda: “Zakharova è feccia. Forse bisognerebbe capire cosa sono i russi, deportano bambini ucraini in Russia, ammazzano i civili, sono quelli che parlano in questo modo di una tragedia come questa. La Russia è un posto guidato da spietati assassini” ha detto il leader di Azione.

Attacchi anche dalla maggioranza

Anche diversi esponenti della maggioranza hanno risposto alle parole di Zakharova.

Pesante attacco dalla maggioranza, con Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, che afferma: “Le parole della portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova sono una cafonata inaccettabile degna di un popolo barbaro, si scusi”.

Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, parte della maggioranza, ha commentato le parole di Zakharova parlando di sciacallaggio: “Un operaio è ancora sotto le macerie e altri sono rimasti feriti” ha fatto presente.