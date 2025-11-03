Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma, l'allarme inascoltato: "Si sentivano rumori da settimane"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un testimone ha raccontato che nelle settimane precedenti al crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma si sentivano alcuni rumori provenire dall’edificio. Il crollo ha coinvolto un’intera facciata della torre e ha spaventato diverse persone che si trovavano nella piazza al momento del cedimento.

Un testimone del crollo: “Rumori da settimane”

Il titolare di un’attività che dà sui Fori Imperiali ha raccontato che, nelle settimane precedenti al crollo della Torre dei Conti, diverse persone avevano segnalato rumori:

I rumori c’erano da un paio di settimane, perché avevano cominciato a lavorare sulla facciata che poi è crollata. Non so perché, non faccio l’ingegnere, ma questo è quello che abbiamo visto. Ci sono state segnalazioni dei vicini per i rumori un po’ troppo forti, anche negli orari post pranzo.

ANSA La torre crollata

I rumori sarebbero iniziati in contemporanea ai lavori, che hanno disturbato il vicinato.

Paura per il crollo della Torre dei Conti

Lo stesso testimone ha poi raccontato il secondo crollo della torre, che ha spaventato alcuni dei clienti della sua attività:

Ho sentito soltanto il secondo crollo, il primo crollo mi è stato segnalato dai miei collaboratori. Il primo crollo è stato forse più spaventoso del secondo. Non ho mai visto una cosa del genere e avendo il nostro lavoro sulla piazza esterna, i clienti si sono spaventati.

Diversi operai sono rimasti coinvolti nel crollo. Uno di loro è ancora intrappolato sotto i calcinacci. Darebbe segni di vita, ma le sue condizioni non sono chiare.

Cosa è successo alla Torre dei Conti

Attorno alle 11:20 del 3 novembre una parte della Torre dei Conti, edificio storico in centro a Roma, nella zona dei Fori Imperiali, è crollata. Poco dopo, verso le 13:00, dalla stessa parete si sono staccati altri calcinacci.

Il secondo crollo è avvenuto proprio mentre i soccorritori stavano tentando di raggiungere l’operaio rimasto intrappolato nella torre. Il prefetto di Roma ha avvisato che il rischio di ulteriori crolli è molto alto.

I lavori in corso sulla torre, finanziati con i fondi del Pnrr, puntano al restauro dell’edificio medievale, alla sua messa in sicurezza, alla pedonalizzazione della zona e all’apertura di un nuovo scavo archeologico.