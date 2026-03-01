Crosetto bloccato a Dubai, il ministro torna in Italia su un volo militare: “Ho pagato il triplo del normale"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Guido Crosetto, rimasto bloccato a Dubai, sta tornando in Italia. Il ministro della Difesa, che si trovava nel Paese arabo insieme alla famiglia, ha annunciato su X il suo rientro, spiegando che utilizzerà un volo militare e aggiungendo di aver pagato “il triplo” rispetto a un normale volo di Stato. Crosetto era rimasto bloccato a Dubai dopo gli attacchi iraniani in risposta ai bombardamenti di Israele e Usa.

Crosetto lascia Dubai con un volo militare

“Sto rientrando in Italia”, ha annunciato su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel post Crosetto ha spiegato di aver pagato di tasca propria “il triplo rispetto a un normale volo di Stato” per evitare possibili strumentalizzazioni.

Il ministro della Difesa, infatti, ha detto di aver già bonificato al Comando del 31esimo stormo di Ciampino la somma. Dopo la chiusura dell’aeroporto di Dubai a causa dei missili arrivati dall’Iran, Crosetto è rimasto bloccato nel Paese.

La famiglia di Crosetto rimane a Dubai insieme agli altri italiani

Guido Crosetto tornerà in Italia da solo e la sua famiglia resterà ancora a Dubai. La scelta, ha spiegato, è dettata dalla volontà di “evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio”.

La famiglia, per ora, rimane a Dubai. “Mi sono sincerato – ha detto Crosetto – che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità. Continuo a lavorare, per loro come per altri, per trovare una soluzione veloce e sicura a totale supporto dell’unità di crisi della Farnesina”.

Il ministro ha poi precisato che la sua presenza a Dubai “è stata utile nella gestione della crisi in corso e nei rapporti con gli Emirati”.

Crosetto si scaglia contro le strumentalizzazioni politiche

Infine, il ministro della Difesa non ha risparmiato critiche alle forze di opposizione che, a suo dire, hanno cercato di sfruttare quanto accaduto.

“Trovo vergognoso e basso questo modo di fare polemica e vorrei rassicurare sul fatto che non prendo lezioni da nessuno per senso dello Stato e delle istituzioni ed ancor meno per la quantità dell’impegno e per la dedizione all’Istituzione. Sulla qualità diranno altri”, ha detto Crosetto.

Il ministro ha aggiunto che non si può “strumentalizzare una situazione creatasi per eventi che non erano considerati tra le ipotesi di risposta dell’Iran” perché “nell’ultima crisi, più violenta di questa, gli Emirati furono esclusi dalla reazione e l’aeroporto di Dubai rimase aperto”. Il riferimento del ministro è all’interrogazione annunciata sulla vicenda dai 5 Stelle.

Crosetto decollerà dall’Oman verso l’Italia

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Guido Crosetto da Dubai, dove era rimasto bloccato per la chiusura dello spazio aereo emiratino, si è trasferito in Oman via terra a Mascate, distante poco meno di 500 chilometri. Dall’Oman tornerà in Italia a bordo di un aereo militare.