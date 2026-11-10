Meloni dice che Giorgetti non ha firmato il decreto armi "perché non c'era", ma il Governo è spaccato

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La politica di supporto militare italiano all’Ucraina sembra acuire le spaccature interne al Governo Meloni. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha ancora firmato il tredicesimo decreto di aiuti militari a Kiev, ma per Giorgia Meloni e Guido Crosetto non esiste alcun caso politico. La premier ha riferito di aver sentito al telefono Giorgetti la sera precedente e che la firma non poteva essere messa elettronicamente. Intanto nella maggioranza cresce però la tensione tra la Lega di Matteo Salvini, contraria a nuovi invii di armi, e gli alleati intenzionati a mantenere gli impegni col Paese invaso dalla Russia. La polemica investe l’esecutivo proprio mentre gli Stati Uniti chiedono agli europei di assumersi una quota crescente dei costi della propria sicurezza.

Perché Giorgetti non ha firmato il decreto armi

Intervistato da La Repubblica, già prima dell’intervento della presidente del Consiglio, Crosetto aveva risposto alla domanda sulla mancata firma di Giorgetti con una spiegazione lapidaria: “Solo perché non c’era”. Lunedì 9 novembre il ministro dell’Economia era infatti impegnato a Bruxelles per l’Ecofin. Antonio Tajani ha successivamente precisato che il provvedimento, essendo classificato, richiede una firma autografa e non può essere sottoscritto elettronicamente. Secondo il ministro degli Esteri, Giorgetti è favorevole e firmerà al rientro a Roma.

Nessun caso in apparenza, dunque. La questione procedurale non cancella però quella politica. Da un lato Salvini contesta la prosecuzione delle forniture militari dopo quasi quattro anni di guerra e chiede di privilegiare la ricerca di un accordo con Mosca. Dall’altro, Fratelli d’Italia e Forza Italia sostengono la continuità degli aiuti.

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Dal punto di vista tecnico, senza la firma del Mef il decreto interministeriale non può completare il proprio iter. Il documento, che sarà illustrato da Crosetto al Copasir, resta secretato. Tra le forniture ipotizzate figurano generatori elettrici e componenti per la difesa antiaerea, potenzialmente anche missili Aster per i sistemi Samp-T già consegnati all’Ucraina. Lo scontro politico potrebbe ripresentarsi alla fine dell’anno, quando scadrà l’autorizzazione legislativa che consente di proseguire gli invii attraverso successivi decreti ministeriali.

La spiegazione di Meloni e il rapporto con Giorgetti

La spiegazione offerta dalla premier è stata puramente tecnica: la mancata firma da parte di Giorgetti del documento (classificato) era legata solo alla sua assenza da Roma. La precisazione non cancella però le tensioni già in atto da tempo ed emerse plasticamente nel siparietto andato in scena durante la conferenza stampa sulla Manovra a fine ottobre.

A un certo punto, il ministro si era alzato dicendo di dover andare via ed era stato bloccato dalla presidente del Consiglio. “Se te ne vai pure tu che facciamo? Cinque minuti, resta cinque minuti”, aveva dichiarato riferendosi alla precedente uscita di scena di Salvini. Giorgetti aveva accettato senza troppo entusiasmo, proseguendo nell’insofferenza anche durante le ultime due domande dei giornalisti. Al punto che Meloni si era rivolta a lui dicendo davanti a tutti: “Dai, Gianca”. E lui: “Eh, ma se fanno le domande sull’Ucraina…”.

Crosetto difende gli aiuti a Kiev, Salvini vuole fermarli

Il caso politico allora c’è tutto, e viene rinverdito dall’ultima contingenza. La frattura riguarda soprattutto la funzione politica degli armamenti. Per Matteo Salvini, continuare a inviarli rischia di prolungare il conflitto. Per Guido Crosetto, interrompere il sostegno significherebbe indebolire la posizione negoziale ucraina.

Nella medesima intervista il ministro della Difesa ha spiegato: “Sono convinto che la Russia arriverà al tavolo della pace solo quando capirà che non c’è modo di conquistare tutta l’Ucraina perché non è sola”. Crosetto ha inoltre riconosciuto la sproporzione tra il contributo italiano e quello tedesco. Berlino dispone di maggiori risorse finanziarie e può sostenere uno sforzo militare superiore, mentre Roma deve confrontarsi con vincoli di bilancio e scorte limitate.

La guerra ha intanto modificato le necessità ucraine. I bombardamenti contro infrastrutture energetiche e città impongono una domanda crescente di intercettori e sistemi antiaerei. Non basta dunque la volontà politica di inviare armi: occorre possederle, produrle e poterle sostituire senza compromettere le proprie capacità difensive.

Perché gli Usa impongono il riarmo europeo

L’invio di armi all’Ucraina ha fatto venire a galla le lacune industriali e di coordinamento dei Paesi europei, imponendo un cambio di rotta agli Usa egemoni, esposti anche nel conflitto mediorientale e nella competizione con la Cina. La pressione americana sul riarmo europeo risponde a una precisa gerarchia di interessi. Washington vuole conservare la guida strategica della Nato, riducendo contemporaneamente il costo economico e militare necessario a garantire la sicurezza del continente.

Gli Stati Uniti devono infatti destinare risorse crescenti alla competizione con Pechino nell’Indo-Pacifico. Chiedono perciò agli europei di finanziare una parte maggiore della deterrenza contro la Russia, mantenendo però l’Alleanza Atlantica come principale struttura di coordinamento. Il vertice Nato dell’Aia del 2025 ha formalizzato questa redistribuzione degli oneri: gli alleati si sono impegnati a destinare entro il 2035 il 5% del Pil alla difesa e alla sicurezza, comprendendo almeno il 3,5% per le capacità militari fondamentali.

Riarmarsi, tuttavia, non equivale automaticamente a diventare indipendenti dagli Stati Uniti. L’Europa continua a dipendere da capacità americane decisive, dall’intelligence satellitare al comando integrato, mentre le industrie militari nazionali competono per commesse e finanziamenti.