Crosetto pensa alla leva militare volontaria dopo la Francia di Macron per "ragioni di sicurezza"

Ipotesi del ritorno della leva militare anche in Italia allo studio del Governo. Dopo l’annuncio di Francia e Germania, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato l’intenzione di presentare in Consiglio dei ministri e in Parlamento un disegno di legge per l’introduzione del servizio militare volontario.

L’annuncio di Crosetto

A Parigi per un incontro con l’omologa francese Catherine Vautrin, il ministro ha spiegato ai giornalisti che “se la visione che noi abbiamo del futuro è una visione nella quale c’è minore sicurezza” è necessaria una riflessione “sul numero delle forze armate, sulla riserva che potremmo mettere in campo in caso di situazioni di crisi”.

“Io penso di proporre, prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere – ha affermato ai microfoni del Tg3 – che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”

ANSA

Il ministro della difesa Guido Crosetto alla cerimonia del giuramento dei nuovi allievi della scuola dell’Aeronautica militare nella base di Pozzuoli (Napoli), 21 marzo 2024

Notizia in aggiornamento…