Crosetto sotto attacco hacker, su X raccolte fondi per Armani e Gaza: la nota del ministero della Difesa

Attacco hacker, colpito l’account X del ministro della Difesa. Nelle scorse ore sono apparsi dei post social sul profilo di Guido Crosetto in cui sono stati chiesti fondi per Gaza e addirittura per il funerale di Giorgio Armani. Contenuti alquanto strambi per un profilo istituzionale. La faccenda ha trovato rapidamente una spiegazione: l’account X di Crosetto è stato ‘bucato’ da un attacco informatico.

Attacco hacker al profilo X di Guido Crosetto

“L’account personale del ministro Guido Crosetto su X è stato oggetto di un attacco informatico. I contenuti pubblicati non sono riconducibili al ministro né al ministero della Difesa”. Lo ha scritto lo stesso Crosetto.

Il ministro della Difesa ha aggiunto che sta “lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza”. Non è la prima volta che accadono simili episodi su X. Infatti Crosetto non è la sola persona di rilievo vittima di attacchi hacker.

ANSA Guido Crosetto

Il modus operandi di chi commette tali reati è sempre lo stesso: il proprietario si ritrova a non poter accedere al proprio profilo che, dopo essere stato hackerato, fa apparire richieste di denaro, con link al seguito, per ingannevoli raccolte fondi.

L’attacco informatico e le richieste di soldi per Gaza e il funerale di Armani

Nel caso specifico del ministro della Difesa è stato chiesto agli utenti di donare per il funerale di Giorgio Armani, deceduto nelle scorse ore a Milano.

Questo il messaggio: “Negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che si è espansa dalla moda a ogni aspetto della vita, anticipando i tempi con chiarezza e pragmatismo. È tempo di restituire quello che ci ha dato”.

Sempre sull’account di Crosetto è anche apparso un post in cui sono state chieste criptovalute sfruttando il tema della critica situazione della popolazione di Gaza: “La catastrofe umanitaria necessita di ogni strumento a nostra disposizione”.

I truffatori, come riferisce il quotidiano La Repubblica, sarebbero stati già intercettati. Nel frattempo X ha promesso che provvederà a incrementare le barriere di protezione dei profili degli utenti.

Il precedente

In tempi non sospetti il nome di Crosetto è stato accostato a un’altra truffa. Alcuni malviventi hanno finto di essere il ministro e hanno fatto delle telefonate a suoi conoscenti e a uomini d’affari a cui hanno chiesto, anche in quel caso, soldi, affermando falsamente che il denaro sarebbe servito per ottenere il rilascio di giornalisti rapiti in Siria e Iran.

Il denaro raccolto in modo fraudolento, in realtà, veniva dirottato su conti esteri.