Crosetto spiega i retroscena dell'attacco di Trump all'Europa: cosa c'entra la Cina e cosa succederà in futuro

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato il contenuto della Strategia nazionale di sicurezza degli Usa, che non assegna all’Ue un ruolo fondamentale all’interno dei piani americani. Il ministro ha chiarito che il documento si concentra sul principale rivale dell’America di Trump, la Cina, e chiarisce che secondo il presidente degli Usa l’Europa, in questo confronto, non ha un ruolo rilevante.

Crosetto spiega la strategia statunitense

In un lungo post sul suo profilo X, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato il suo punto di vista sulla Strategia nazionale degli Stati Uniti per la difesa, pubblicata nella serata di ieri 5 dicembre.

La Strategia ha fatto notizia in Europa soprattutto per il ruolo secondario che assegna al continente per il futuro, concentrandosi invece molto di più sull’Asia e in particolare sulla Cina.

Questo elemento è stato interpretato in diversi modi: sia come un segnale di disinteresse degli Stati Uniti, sia come una valutazione di rischio bassa, nonostante gli attacchi russi in Ucraina. Crosetto ha espresso il suo punto di vista, spiegando:

Gli Usa hanno in corso una competizione sempre più difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, comportamento, deve essere letto in questo scenario. Trump ha semplicemente esplicitato che l’Ue gli serve poco o nulla in questa competizione

Il confronto degli Usa con la Cina

Secondo il ministro della Difesa, quindi, la Cina sarà per il prossimo futuro l’interesse principale degli Stati Uniti, che vedono il Paese come la principale minaccia al loro ruolo di prima potenza economica e militare mondiale. Crosetto ha quindi aggiunto:

Ogni decisione statunitense, ogni atto futuro sarà affrontato con un solo obiettivo: il rafforzamento degli Usa nella competizione con la Cina.

Questo atteggiamento è stato palese fin dalla presidenza di Joe Biden, quando gli Usa hanno iniziato un confronto commerciale molto aspro con al Cina.

L’arretratezza dell’Europa

Crosetto ha però anche analizzato le ragioni per cui, secondo gli Usa, l’Europa non ha un ruolo nel confronto con la Cina. Trump non ritiene il continente rilevante:

Perché non ha risorse naturali particolarmente rilevanti o utili. Perché sta perdendo la competizione sull’innovazione e la tecnologia. Perché non ha potere militare. Perché, rispetto ai nuovi attori del Mondo, è piccola, lenta e “vecchia”.

Il ministro ha poi spronato i 27 a superare le divergenze e investire fortemente sulle tecnologie più avanzate e sulla Difesa, in modo da rimanere rilevanti a livello internazionale.