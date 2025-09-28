Crosetto vede la Global Sumud Flotilla e avverte che "si rischiano effetti drammatici", la missione va avanti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’incontro, l’avvertimento e la decisione finale. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato una delegazione del movimento Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e rompere l’assedio israeliano davanti al porto della Striscia. Obiettivo che, secondo Crosetto, “rischierebbero di avere effetti drammatici“. Gli attivisti, però, non hanno intenzione di cambiare rotta.

L’incontro tra Crosetto e la Flotilla

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato la delegazione della Global Sumud Flotilla nel pomeriggio presso il Comando della Compagnia Carabinieri Roma-San Pietro.

La Flotilla è rappresentata dalla portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, e dalle altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto

“L’obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto“, ha detto Crosetto.

“Si rischiano effetti drammatici”

Al contrario, secondo il ministro della Difesa, questo impegno della Flotilla “rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali”.

Per Crosetto, inoltre, “qualora la Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili, visto che parliamo di barche civili che si pongono l’obiettivo di forzare un dispositivo militare”.

“La priorità mia e del governo è e resta la sicurezza e il ricorso a soluzioni efficaci e sicure per aiutare realmente la popolazione di Gaza, attraverso i canali umanitari e diplomatici, tutti già attivi”, ha aggiunto il ministro.

La replica della Flotilla

Crosetto, infine, si è detto “certo che si possano ottenere risultati migliori e maggiori per il popolo palestinese in altri modi, mezzi e sistemi, come ho ribadito loro, ringraziando per il confronto sincero e corretto“.

Da parte di Maria Elena Delia poi è arrivata la replica della Global Sumud Flotilla: “La missione va avanti e continua verso Gaza“, ha detto.

“Noi navighiamo in acque internazionali nella piena legalità. Questa è la nostra responsabilità”, ha aggiunto la portavoce, dicendo che “non ci sono state molte defezioni tra gli attivisti in navigazione a bordo delle barche della Flotilla.

Acque internazionali, non israeliane

Il punto tenuto dalla Flotilla è proprio questo e cioè andare avanti in quella che è fin dall’inizio la missione dichiarata: consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione palestinese, visto che tantissimi camion di cibo e medicine sono fermi al valichi perché bloccati dalle autorità israeliane, e rompere l’assedio israeliano davanti alle acque della Striscia di Gaza per formare un corridoio umanitario.

E questo è un punto cruciale: gli avvertimenti arrivati fino ad ora, mettono in guardia la flotta che, una volta avvicinatasi alla Striscia, nessuno potrà garantire la loro sicurezza e la loro incolumità.

Ma come spiegano gli attivisti le acque davanti alla Striscia non appartengono, secondo le leggi internazionali, a Israele, che considera quella una “zona di guerra attiva” dove, da anni, ha imposto un blocco navale. Ed è proprio questo il punto che gli attivisti vogliono scardinare, dimostrando come un intervento militare israeliano sarebbe di fatto illegale.

“Cambiare rotta significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza fare nulla”, aveva già detto Maria Elena Delia, spiegando di non poter accettare l’invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva invitato la Flotilla a consegnare gli aiuti a Cipro e al Patriarcato latino di Gerusalemme e a non proseguire la navigazione per non mettere a rischio l’incolumità degli attivisti.