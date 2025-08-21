Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per accensione ed esplosioni pericolose della Polizia di Stato avvenuto nella notte nel quartiere Acquabona. Una giovane donna crotonese è stata fermata e deferita all’autorità giudiziaria dopo aver acceso una batteria di fuochi pirotecnici in strada, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e disturbando la quiete dei residenti. L’episodio si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, disposta dal Questore di Crotone, per contrastare fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal personale dell’U.P.G. e S.P. – Squadra Volanti della locale Questura, nell’ambito di servizi mirati a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree cittadine più sensibili.

L’intervento nel quartiere Acquabona

La notte scorsa, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti con tempestività nel quartiere Acquabona, dopo aver rilevato l’accensione di giochi pirici in una delle vie principali. Grazie a una costante attività di monitoraggio, disposta dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, i poliziotti hanno individuato la responsabile, una giovane di 20 anni, identificata con le iniziali P.M.F., che si stava allontanando dalla batteria di fuochi ancora fumante.

La denuncia e il sequestro del materiale

La donna è stata immediatamente fermata, identificata e denunciata in stato di libertà per accensione di fuochi pirotecnici e disturbo della quiete pubblica. Il materiale esplodente è stato posto sotto sequestro, a tutela della sicurezza dei residenti e dei numerosi veicoli parcheggiati nella zona. L’azione della giovane, secondo quanto riferito dagli inquirenti, è stata compiuta senza alcuna considerazione per i rischi connessi all’utilizzo di tali dispositivi in un contesto urbano densamente popolato.

Grazie all’intensificazione dei controlli sul territorio, le forze dell’ordine hanno potuto intervenire con rapidità, prevenendo potenziali situazioni di pericolo e garantendo la sicurezza dei cittadini. L’episodio della notte scorsa rappresenta un esempio concreto dell’efficacia delle strategie adottate dalla Questura di Crotone, che continuerà a mantenere alta l’attenzione su fenomeni di questo tipo.

