Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori è stato effettuato dalla Polizia di Stato a Crotone, dove un uomo di 21 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo aver minacciato la sua ex compagna nell’androne del palazzo in cui vive la donna. L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa, e si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto alla violenza domestica previste dal Codice Rosso.

L’intervento della Polizia e l’arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando la centrale operativa ha ricevuto una chiamata d’emergenza che segnalava la presenza di un uomo nell’androne di un palazzo, intento a minacciare la sua ex compagna. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente e hanno intercettato l’uomo poco distante dall’abitazione della vittima. Il soggetto, identificato come A.G., di 21 anni, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti e risultava destinatario di un avviso orale emesso dal Questore.

Un comportamento aggressivo nonostante la presenza della Polizia

Nonostante la presenza degli agenti delle Volanti, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento estremamente aggressivo, arrivando a minacciare la donna anche davanti alle forze dell’ordine. Tale comportamento ha reso necessario un intervento immediato, culminato con il blocco e l’arresto dell’uomo in flagranza per il reato di atti persecutori.

La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso

La vittima, nel frattempo, si è recata in Questura per formalizzare la denuncia, spiegando che non si trattava di una minaccia isolata, ma di un episodio che si inseriva in un contesto di comportamenti reiterati nel tempo. In considerazione della gravità della situazione, è stata immediatamente attivata la procedura prevista per la tutela delle vittime di violenza domestica. La sezione specializzata “Reati contro la persona” ha dato avvio alle misure di protezione previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, predisponendo tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza della donna.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, hanno permesso di ricostruire una lunga serie di episodi violenti perpetrati dall’uomo ai danni della compagna. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata oggetto di vessazioni, ingiurie e minacce per anni. Le dichiarazioni della donna, unite agli altri elementi raccolti dagli investigatori, sono state trasmesse alla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, che ha condiviso i risultati con la task force di magistrati specializzati in materia.

La decisione della magistratura

La task force di magistrati, valutata la gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte, ha disposto la traduzione in carcere dell’uomo. Questa misura cautelare rappresenta un ulteriore passo nella tutela delle vittime di violenza domestica e nella lotta ai reati previsti dal Codice Rosso.

IPA