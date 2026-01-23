Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato a Crotone un latitante ricercato da tempo per violenza sessuale ai danni di un minorenne. L’uomo, che aveva trovato rifugio in un appartamento in affitto, è stato individuato e bloccato grazie a una complessa operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Locri con il supporto dei colleghi di Crotone. L’operazione, caratterizzata da massima riservatezza e cautela, è stata resa possibile da mesi di indagini e da una pianificazione meticolosa, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Le indagini: mesi di lavoro e collaborazione tra reparti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto del latitante è il risultato di un’attività investigativa durata diversi mesi, che ha visto impegnati i militari della Compagnia di Locri e di Crotone. L’uomo, consapevole di essere ricercato per violenza sessuale su un minorenne, aveva adottato una serie di accorgimenti per rendersi irreperibile, cambiando spesso domicilio e limitando i contatti con familiari e conoscenti.

Le indagini sono state avviate dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Locri, che ha iniziato una raccolta capillare di informazioni. L’analisi dei dati, incrociata con le informazioni ottenute tramite metodi tradizionali, ha permesso di delineare un quadro investigativo dettagliato. Fondamentale è stata la collaborazione con il Gruppo Poste Italiane S.p.a. – Ufficio Antiriciclaggio, che ha contribuito ad arricchire il patrimonio informativo a disposizione degli investigatori.

Pedinamenti e osservazioni discrete

In una seconda fase, l’attività investigativa si è concentrata sull’osservazione e il pedinamento di soggetti ritenuti vicini al latitante. Queste operazioni sono state condotte in modo discreto e continuativo, anche in orari notturni e in condizioni ambientali complesse, per evitare di destare sospetti e garantire la riuscita dell’operazione. Attraverso un attento controllo del territorio e la verifica costante dei movimenti sospetti, i Carabinieri sono riusciti a restringere progressivamente l’area di interesse fino a individuare l’appartamento dove il ricercato si nascondeva.

L’arresto: la finta consegna postale

Determinante per la riuscita dell’operazione è stata una simulazione ingegnosa: i militari della Sezione Operativa hanno inscenato una finta consegna di un pacco postale, presentandosi alla porta dell’appartamento in affitto dove il latitante viveva con un amico. I presenti, ignari della vera identità dei “fattorini”, hanno aperto la porta, consentendo così ai Carabinieri di intervenire rapidamente e senza rischi per nessuno dei presenti. L’azione, pianificata nei minimi dettagli, ha permesso di neutralizzare ogni possibile rischio e di procedere all’arresto del ricercato.

Le fasi successive all’arresto

L’intervento si è svolto in pochi istanti, con rapidità e professionalità. Il latitante è stato bloccato e messo in sicurezza, mentre venivano effettuati i necessari accertamenti di rito. Successivamente, l’uomo è stato trasferito presso l’istituto penitenziario competente, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento di possibili fiancheggiatori.