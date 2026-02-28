Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

In seguito a una complessa indagine condotta dalla Polizia di Stato di Crotone, dieci soggetti risultano indagati per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e reati contro la pubblica amministrazione. L’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha portato alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei presunti responsabili.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata portata avanti dagli uomini della DIGOS di Crotone e si è sviluppata attraverso una lunga e articolata serie di accertamenti. Gli investigatori hanno fatto ricorso a intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, oltre a numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Questo lavoro ha permesso di ricostruire una rete di condotte illecite finalizzate a facilitare l’ingresso e la permanenza irregolare di cittadini stranieri sul territorio nazionale, eludendo le normative vigenti in materia di immigrazione.

Chi sono gli indagati e quali reati sono contestati

Secondo quanto emerso dalle indagini, dieci persone sono state raggiunte dagli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Tra queste, due soggetti sono stati denunciati per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, accusati di aver agevolato l’ingresso illegale di numerosi migranti. Un avvocato è stato invece denunciato per aver favorito l’ingresso e la permanenza di tre cittadini extracomunitari sul territorio nazionale.

Un altro individuo è stato denunciato per favoreggiamento personale, avendo tentato di aiutare uno degli indagati a eludere le investigazioni. Questo soggetto avrebbe ottenuto informazioni da una persona a conoscenza delle attività investigative, la quale a sua volta è accusata di rivelazione di segreto d’ufficio.

Il coinvolgimento di pubblici ufficiali

L’indagine ha inoltre evidenziato il coinvolgimento di pubblici ufficiali. In particolare, sono stati individuati alcuni dipendenti della Prefettura di Crotone, tra cui un Funzionario e un dipendente dello Sportello Unico Immigrazione. Questi ultimi, agendo in concorso tra loro, avrebbero rilasciato permessi di soggiorno in modo illecito, commettendo il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a beneficio di tre cittadini stranieri.

I beneficiari delle condotte illecite

Oltre agli indagati, il provvedimento ha colpito anche i tre cittadini stranieri che avrebbero beneficiato delle condotte illecite, consentendo loro l’ingresso e la permanenza irregolare in Italia.

Collaborazione tra le Questure e l’estensione territoriale dell’indagine

L’attività investigativa non si è limitata alla provincia di Crotone. Considerata la residenza o il domicilio di alcuni indagati fuori provincia, la Polizia di Stato ha operato in collaborazione con le Questure di Latina, Terni e Bologna. In totale, le pratiche esaminate dagli investigatori sono state oltre cento.

Durata e coordinamento delle indagini

Le indagini, protrattesi per oltre un anno, sono state seguite direttamente dal Procuratore della Repubblica di Crotone, Dr. Domenico Guarascio, insieme a un pool di magistrati specializzati nel contrasto alle reti criminali che speculano sui flussi migratori e nella lotta contro ogni forma di infedeltà o corruzione all’interno della pubblica amministrazione.

Il quadro emerso e le prospettive future

L’attività investigativa ha permesso di far luce su un articolato sistema illecito che, attraverso la complicità di soggetti appartenenti sia al settore pubblico che privato, avrebbe favorito l’ingresso e la permanenza irregolare di cittadini stranieri in Italia. Il coinvolgimento di pubblici ufficiali e professionisti, come un avvocato, evidenzia la gravità e la complessità del fenomeno, che si inserisce nel più ampio contesto delle reti criminali attive nel settore dell’immigrazione clandestina.

