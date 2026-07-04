Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 9 soggetti indagati per tentato omicidio, porto illegale di armi da fuoco, favoreggiamento personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di una complessa indagine condotta dalla Polizia di Stato a Crotone. Gli avvisi di conclusione delle indagini sono stati notificati su delega della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’operazione che ha visto coinvolte diverse figure e che si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico di droga e alla criminalità organizzata.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto origine da un episodio avvenuto l’8 novembre scorso, quando un giovane di origini salernitane è stato vittima di un tentato omicidio nella località Farina di Crotone. In quella circostanza, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era arrivato in città con un carico di oltre 3 chili e mezzo di hashish, suddivisi in panetti, ed è stato raggiunto da numerosi colpi di pistola calibro 7,65.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, già nel mese di gennaio di quest’anno erano stati eseguiti 2 arresti nei confronti di giovani crotonesi, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura. I due erano stati ritenuti gravemente indiziati del tentato omicidio avvenuto a novembre ai danni del giovane salernitano.

Le accuse contestate agli indagati

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica diretta dal Dr Domenico Guarascio, sono emersi ulteriori elementi che hanno portato a contestare a diversi soggetti anche i reati di favoreggiamento personale e spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni degli indagati, infatti, avrebbero tentato di ostacolare le investigazioni, aiutando gli autori del tentato omicidio a eludere le indagini.

L’attività investigativa ha permesso di accertare che alcuni degli indagati erano attivamente coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Crotone. Gli indagati avrebbero organizzato una rete di distribuzione di hashish, marijuana e cocaina, consegnando le sostanze agli assuntori dopo aver fissato appuntamenti telefonici.

Il contesto e la strategia di contrasto

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia della Questura di Crotone, guidata dal Dr Renato Panvino, volta a contrastare le piazze di spaccio e il traffico di stupefacenti, considerato uno dei principali canali di finanziamento delle organizzazioni mafiose locali. L’attività investigativa, condotta sia con metodi tradizionali che con strumenti tecnici, ha rappresentato un importante tassello nella lotta alla criminalità organizzata e al dilagare del fenomeno dello spaccio di droga.

IPA