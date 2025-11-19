Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nel centro storico di Crotone, dove un giovane di 16 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di hashish, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio tra i più giovani.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo disposte dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino. L’obiettivo principale era quello di monitorare il centro cittadino, con particolare attenzione al centro storico, spesso teatro di episodi di spaccio e punto di incontro per giovani assuntori.

Il controllo e la scoperta della cartuccia

L’operazione ha preso avvio durante un controllo di routine effettuato dagli agenti delle volanti nel centro storico di Crotone. Nel corso dell’identificazione, il comportamento agitato del giovane ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. All’interno del borsello del ragazzo è stata trovata una cartuccia calibro 6,35, perfettamente funzionante e ben nascosta.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

Il ritrovamento della cartuccia ha spinto gli agenti a estendere la perquisizione anche all’abitazione del minore. All’interno dell’appartamento, sono stati rinvenuti due panetti di hashish, rispettivamente del peso di 77,80 grammi e 11,10 grammi, nascosti in un vaso sul balcone, sotto una piana finta. Inoltre, nella camera da letto del giovane, è stata trovata una scatola in metallo contenente numerose bustine di plastica trasparente a chiusura ermetica, presumibilmente destinate al confezionamento delle dosi di droga. Gli agenti hanno anche sequestrato un’agenda con appunti relativi all’attività di cessione di stupefacente.

L’arresto e le conseguenze per il minore

Alla luce degli elementi raccolti, il sedicenne M.G.A. è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e deferito per il possesso della cartuccia. Il Sostituto Procuratore del Tribunale per i Minorenni, prontamente informato, ha disposto la traduzione del giovane presso il Centro di Prima Accoglienza di Catanzaro, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di ulteriori decisioni.

IPA