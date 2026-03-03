Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La visita della reliquia di San Francesco d’Assisi presso la Questura di Crotone ha rappresentato un momento di intensa spiritualità e riflessione per il personale della Polizia di Stato. L’iniziativa, promossa dal Questore della Provincia, è stata accolta con entusiasmo dai preti francescani che hanno portato la sacra reliquia come segno di pace e unità.

La reliquia in Questura a Crotone

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la mattina odierna ha visto i preti francescani rispondere positivamente all’invito del Questore Renato Panvino, recandosi presso la Questura con la reliquia del Santo Patrono d’Italia.

L’evento si è svolto in un clima di solennità coinvolgendo funzionari, personale degli uffici e membri dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Un momento di raccoglimento e preghiera

La presenza della reliquia di San Francesco d’Assisi ha offerto l’occasione per un momento di raccoglimento, sottolineando la dimensione spirituale che può accompagnare il servizio quotidiano delle forze dell’ordine.

Il Santo, universalmente riconosciuto per la sua capacità di ricucire relazioni e per il suo messaggio di pace, umiltà e dedizione, è stato celebrato come esempio e fonte di ispirazione per tutti i presenti.

Il significato della visita

Durante la cerimonia di accoglienza è stata ribadita l’importanza del legame tra le istituzioni e i valori spirituali. Il prete francescano ha impartito la benedizione agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, riconoscendo il loro impegno quotidiano per la sicurezza e la legalità.

L’evento ha voluto rafforzare i valori di servizio e solidarietà, principi che San Francesco ha incarnato nella sua vita e che continuano a guidare l’operato delle forze dell’ordine.

Il percorso della reliquia

Al termine della cerimonia la reliquia ha lasciato la Questura per proseguire il suo viaggio verso le altre tappe previste nel territorio diocesano.

Questo pellegrinaggio rappresenta un’occasione per rinsaldare i legami tra la comunità religiosa e le istituzioni civili, promuovendo uno spirito di collaborazione e condivisione dei valori fondamentali.

Il ringraziamento della Questura

La Questura di Crotone ha espresso profonda gratitudine per questa opportunità, sottolineando come la visita abbia contribuito a rafforzare lo spirito di comunità e l’impegno etico che caratterizza la missione della Polizia di Stato al servizio dei cittadini.

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di incontro tra fede e servizio pubblico, ponendo l’accento sull’importanza dei valori condivisi nel perseguimento del bene comune.

