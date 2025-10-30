Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per tentato omicidio questa mattina a Crotone, dove un giovane di 22 anni è stato accusato di aver accoltellato un uomo al culmine di una lite nata per futili motivi. Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell’ordine, la vittima è stata colpita alla schiena con un’arma da taglio ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata odierna in via Cappuccini, all’angolo con via Crea, nel centro di Crotone. Durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia dell’Ufficio Volanti della Questura è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite degenerata in aggressione. Un uomo, che transitava in bicicletta sulla pista ciclabile, avrebbe protestato con il proprietario di un’auto che ostruiva il passaggio. La discussione è rapidamente degenerata e uno degli occupanti del veicolo ha estratto un’arma da taglio, colpendo il ciclista alla schiena.

La fuga e il piano di controllo del territorio

Subito dopo l’aggressione, l’autore si è dato alla fuga a bordo della propria autovettura. La Polizia ha immediatamente attivato un piano di controllo intensificato, istituendo posti di blocco sulle principali arterie cittadine e presidiando la Statale 106 grazie all’intervento della Polizia Stradale. La tempestività delle operazioni ha permesso agli agenti delle Volanti di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di identificare il presunto responsabile.

L’arresto del giovane responsabile

Gli agenti, dopo aver individuato l’auto utilizzata per la fuga, hanno seguito il sospettato fino alla sua abitazione, dove il giovane si era recato probabilmente nel tentativo di costruirsi un alibi. La zona è stata circondata per impedire ogni possibilità di fuga. Poco dopo, anche il personale della Squadra Mobile è giunto sul posto per supportare le Volanti. In condizioni di sicurezza, la Polizia ha fatto irruzione nell’abitazione e ha tratto in arresto il giovane, identificato come A.F., di 22 anni.

Le indagini della Polizia Scientifica

Contemporaneamente, sul luogo dell’aggressione è intervenuto il personale della Polizia Scientifica, che ha effettuato un accurato sopralluogo per ricostruire la dinamica del crimine. Gli accertamenti hanno confermato che la lite era nata per motivi banali: la vittima, in bicicletta, aveva protestato per l’ostruzione della pista ciclabile da parte dell’auto, scatenando la reazione violenta di uno degli occupanti del veicolo.

Le conseguenze per il giovane fermato

Al termine delle formalità di rito, il giovane fermato è stato condotto presso il proprio domicilio, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive determinazioni. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità di Crotone, sia per la gravità del gesto sia per la banalità della causa scatenante.

