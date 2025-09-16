Crotone nel mirino della 'ndrangheta, club in amministrazione giudiziaria per un anno: cosa significa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Bufera sul Crotone Calcio: il Tribunale di Catanzaro ha disposto l’amministrazione giudiziaria per 12 mesi della società rossoblù, oggi in Serie C. Una misura pesante, motivata dall’inchiesta “Glicine-Acheronte” della Dda, secondo cui vi sono “sufficienti indizi” per ritenere che l’attività economica del club sia stata, per oltre un decennio, sottoposta a forme di intimidazione e assoggettamento da parte di locali cosche di ’ndrangheta.

Crotone nel mirino della ‘ndrangheta

Come riporta ANSA il 16 settembre, il provvedimento, notificato al legale rappresentante del club, fa riferimento a documenti e dichiarazioni raccolti da Carabinieri del Ros e Polizia.

Secondo la procura, il “libero esercizio” della società sportiva sarebbe stato pesantemente influenzato nei settori più sensibili: security e gestione degli ingressi allo stadio Ezio Scida.

Gianni Vrenna, presidente del Crotone

Una condizione che, di fatto, avrebbe favorito l’attività di soggetti indiziati di appartenenza alla criminalità organizzata, in un settore – quello calcistico – capace di generare flussi economici ingenti e poco tracciabili, oltre a garantire visibilità sociale.

Gli inquirenti parlano di un “asfissiante controllo” sul territorio e sulle attività imprenditoriali della città, comprese quelle legate al calcio.

Da qui la decisione dei giudici della Sezione Misure di prevenzione di affiancare al club un amministratore nominato dal tribunale, con il compito di ripulire la società dalle influenze esterne.

Il ruolo della famiglia Vrenna

Il Crotone è guidato da anni dalla famiglia Vrenna, protagonista della storica promozione in Serie A nel 2016.

Secondo la misura adottata dal tribunale, l’amministrazione giudiziaria non è un commissariamento punitivo, ma uno strumento per permettere alla società di “rimuovere le situazioni di fatto e di diritto” che hanno reso necessario l’intervento e recuperare la piena legalità.

L’amministrazione giudiziaria non blocca le attività sportive: la squadra continuerà a giocare in Serie C, ma sotto il controllo dei giudici. L’obiettivo dichiarato è restituire al club una gestione limpida e al riparo dalle pressioni della ’ndrangheta.

Cos’è l’amministrazione giudiziaria e come funziona

L’amministrazione giudiziaria è prevista dall’articolo 34 del Codice antimafia e scatta quando vi sono indizi che un’impresa operi sotto condizionamento mafioso.

In questi casi, il tribunale nomina un amministratore giudiziario, che subentra temporaneamente nella gestione. Lo scopo è evitare sequestri o confische immediate, provando prima a bonificare l’impresa dall’influenza criminale.

La misura dura al massimo un anno, prorogabile di sei mesi: al termine, i giudici possono revocarla, prorogarla, sostituirla con il controllo giudiziario o, nei casi peggiori, disporre la confisca.

È uno strumento introdotto nel 1992, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, ma riformato nel 2017 per diventare più incisivo.

Si applica soprattutto a imprese che, pur non essendo di proprietà mafiosa, rischiano di agevolare indirettamente i clan.

La reazione del club

Attraverso una nota, il Crotone ha commentato la vicenda attraverso la nota dell’avvocato del club, Francesco Verri:

“Il provvedimento emesso dal tribunale di Crotone non è affatto un provvedimento punitivo: la misura è stata adottata perché l’Autorità giudiziaria ritiene che il Fc Crotone abbia subito il potere di intimidazione della ‘ndrangheta e non ipotizza, neanche lontanamente, complicità o connivenze della società, dei suoi soci o dei suoi dirigenti e collaboratori. Esamineremo con cura il provvedimento provvisorio del Tribunale di Catanzaro e ci prepareremo per l’udienza prevista per la sua discussione in programma il 13 ottobre. Il Fc Crotone collaborerà attivamente con gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale per proseguire le proprie attività nell’interesse della società, dei tifosi e in generale dello sport”.