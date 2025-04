Crotone, raffica di Daspo e ammonimenti: il Questore allontana stalker e violenti dalle strade

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei provvedimenti di Daspo e quattro ammonimenti il bilancio delle misure di sicurezza emesse dal Questore di Crotone nel mese di marzo. Le misure sono state adottate per contrastare la pericolosità sociale e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Provvedimenti e misure adottate

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della locale Questura ha sostenuto le funzioni del Questore, Renato Panvino, nell’emissione di sei provvedimenti di Daspo. Di questi, due sono stati irrogati per condotte antigiuridiche in ambito extra sportivo. Inoltre, sono stati emessi quattro provvedimenti di “ammonimento” nei confronti di soggetti coinvolti in atti persecutori e violenza domestica.

Misure di controllo del territorio

Il Questore ha anche emesso sedici avvisi orali, intimando agli interessati di mantenere una condotta conforme alla legge, e tre misure del foglio di via obbligatorio. Due di queste misure sono state emesse dal Comune di Verzino e una da quello di Crotone, nei confronti di soggetti coinvolti in tentata truffa aggravata e violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. Queste misure inibiscono il ritorno nei comuni per un periodo variabile tra uno e due anni.

Decreti di sorveglianza speciale

Nel mese di marzo, il Tribunale del capoluogo del distretto ha emesso due decreti di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno della durata di due anni ciascuno. Questi decreti sono stati emessi nei confronti di soggetti coinvolti in dinamiche violente in ambito relazionale-affettivo, accogliendo la proposta del Questore.

Sinergia e prevenzione

Le misure adottate rappresentano il frutto di una sinergica e costante azione di intensificazione dei servizi di controllo del territorio avviata sia nel capoluogo che nella provincia di Crotone. Particolare attenzione è stata prestata all’attività di prevenzione nei riguardi delle vittime vulnerabili.

Fonte foto: IPA