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È stato restituito un portafoglio smarrito grazie all’intervento di un giovane di origine pakistana, che ha consegnato il bene alle forze dell’ordine. Il gesto, avvenuto ieri sera sul lungomare di Crotone, è stato elogiato dalla Polizia di Stato e dal Questore, che hanno sottolineato il valore civico e l’importanza dell’accoglienza.

Il ritrovamento e la consegna del portafoglio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nella serata di ieri, quando Abdul, un ragazzo di 16 anni originario del Pakistan, stava passeggiando sul lungomare di Crotone. Durante la sua camminata, il giovane ha notato un portafoglio abbandonato, al cui interno si trovavano denaro, documenti e carte di credito.

Senza esitazione, Abdul ha deciso di agire con senso civico e responsabilità. Immaginando la preoccupazione del proprietario, si è recato presso gli uffici della Questura per consegnare il portafoglio agli operatori della Polizia di Stato. La sua scelta ha permesso di avviare immediatamente le procedure per rintracciare il legittimo proprietario.

La restituzione e la gratitudine del proprietario

Grazie alla tempestività dell’intervento di Abdul e della Polizia di Stato, il proprietario del portafoglio è stato individuato in pochi minuti. L’uomo ha potuto così recuperare rapidamente i suoi effetti personali e ha espresso profonda gratitudine nei confronti del giovane, elogiandone l’onestà e l’alto senso civico dimostrato.

Il gesto di Abdul non è passato inosservato, suscitando ammirazione non solo da parte del diretto interessato, ma anche delle istituzioni e della comunità locale.

Il profilo di Abdul: un esempio di integrazione e responsabilità

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, Abdul si è distinto fin dal suo arrivo nella struttura di accoglienza per la sua responsabilità, correttezza e rispetto delle regole. Chi ha avuto modo di conoscerlo non si è stupito del suo comportamento: il giovane è descritto come sensibile, educato e profondamente rispettoso, capace di incarnare valori autentici di cittadinanza e convivenza civile.

Il suo gesto rappresenta un esempio concreto di come l’accoglienza possa tradursi in atti di valore per l’intera collettività. Ogni giorno, attraverso piccoli e grandi gesti, ragazzi come Abdul testimoniano l’importanza di costruire una società fondata sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

L’apprezzamento delle istituzioni

La Polizia di Stato ha espresso il proprio apprezzamento per quanto accaduto, sottolineando come episodi di questo tipo contribuiscano a rafforzare il senso di comunità e la fiducia tra i cittadini. Il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha voluto ringraziare personalmente Abdul, riconoscendo che il suo gesto valorizza il percorso educativo e culturale intrapreso e rappresenta un segnale positivo per tutta la collettività.

IPA