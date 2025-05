Crotone, truffa a un’anziana: inseguimento sulla SS106 e arresto, recuperati i gioielli della donna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e preziosi recuperati dalla Polizia di Stato a Crotone. Nella mattinata del 14 maggio, un uomo è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un’anziana signora, dopo un inseguimento sulla strada statale SS106.

Intercettazione e inseguimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia della Specialità polizia Stradale ha intercettato un veicolo di grossa cilindrata nei pressi del capoluogo. Il conducente ha mostrato una condotta di guida sospetta, tentando di evitare il controllo serrando un autotreno. Nonostante la manovra, i poliziotti sono riusciti a fermare il veicolo in sicurezza.

Fuga e recupero dei preziosi

Appena fermato, il passeggero è sceso rapidamente dal mezzo e si è dato alla fuga in campagna, portando con sé una busta. Durante l’inseguimento, ha lanciato la busta tra la vegetazione, ma è stato raggiunto e fermato dagli agenti. La busta, recuperata successivamente, conteneva monili d’oro con pietre preziose per un peso complessivo di 150 grammi, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso.

Indagini e arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa, condotta con l’ausilio della Squadra Mobile della Questura di Crotone, ha permesso di accertare che i preziosi erano stati sottratti poco prima a un’anziana signora nel centro abitato di Crotone. La donna era stata ingannata con artifici e raggiri da due uomini. In serata, l’autore del reato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per truffa aggravata e associato alla casa circondariale locale.

Proseguimento delle indagini

Le indagini continuano per rintracciare il veicolo e il complice, con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza in città. L’obiettivo è assicurare alla giustizia tutti i responsabili del programma criminoso che ha colpito persone indifese.

