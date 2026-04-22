Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto a Crotone per tentato omicidio in concorso, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro. Il provvedimento riguarda un soggetto condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la violenta aggressione avvenuta nell’agosto 2022 ai danni di un giovane turista, che da allora versa in stato comatoso.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è il risultato di un’attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone. Le indagini sono partite dopo la feroce aggressione avvenuta nell’estate 2022, quando un giovane in vacanza nel centro cittadino è stato brutalmente colpito, riportando lesioni gravissime che lo hanno lasciato in coma.

La dinamica dell’episodio

Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone e dalla Procura per i Minorenni di Catanzaro, hanno ricostruito con precisione la dinamica del grave episodio. Grazie alle attività svolte, è stato possibile individuare le responsabilità di tutte le persone coinvolte nella drammatica aggressione. L’autore materiale è stato arrestato già nell’immediatezza dei fatti, mentre successivamente sono stati identificati altri tre complici, tra cui una minorenne.

L’esecuzione del provvedimento

Nel pomeriggio odierno, le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto del soggetto condannato, che è stato immediatamente trasferito presso la Casa Circondariale di Crotone. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, promosso dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino.

IPA